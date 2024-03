Deli veselje in pot ter podari doživetje: z Mišico in drugimi v Planico

Smučarski skoki so v Sloveniji med najbolj priljubljenimi športnimi panogami, Planica pa dogodek, ki vedno poveže številne ljubitelje tega prelepega športa. Energija, ki vlada pod skakalnicami, nas vedno napolni z velikim ponosom, zato si vsak pravi ljubitelj smučarskih skokov želi doživeti ta izjemni spektakel.

Množična in srčna podpora najbolj zvestih navijačev tudi tekmovalcem pomeni veliko, za slovenske navijače pa je ogled tekem v Planici tradicija, ki se ji je skoraj nemogoče odpovedati. Marsikdo bi se z veseljem udeležil tekmovanj, a ga od obiska odvrne zapleten postopek parkiranja in prometnega režima okrog Planice, kar je še posebej težavno za osebe z različnimi invalidnostmi, zato se spremljanju tekmovanj raje odpovejo.

Letos se na tem področju obeta zanimiva novost, ki bo olajšala prihod v Planico številnim navdušenim osebam z invalidnostmi. Že lani so se obiskovalci lahko priključili platformi SharePlanica.si, ki je ponujala možnost povezovanja med ponudniki in uporabniki prevozov na Planico. Na ta način je platforma, ki jo je v okviru sponzorstva FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v sodelovanju s Planico ustvarila družba Mastercard, prispevala k čistejšemu okolju, saj so prihranili kar 12 ton ogljičnega izpusta.

Letos se projekt osredotoča na spodbujanje k vključujoči družbi. Cilji projekta so vključevanje oseb z invalidnostmi, spoznavanje njihovih potreb in kolektivno navijanje na izjemni športni prireditvi.

VIP parkirišče, hrana in pijača za vse, ki ponudijo svoj prevoz

Z uporabo platforme Share.Planica.si lahko tudi vi prispevate k večji vključenosti oseb z invalidnostmi, za katere je potovanje do Planice običajno nepremostljiva ovira. Ste pripravljeni svoj prevoz deliti še s kom? Postanite prostovoljec in skupaj z družbo Mastercard osebam z invalidnostjo omogočite, da doživijo izjemno navijaško vzdušje slovenskega športnega praznika pod Poncami. Ovire je najlažje premagovati skupaj, takšna neprecenljiva doživetja bodo vam in drugim uporabnikom obogatila življenje.

Ambasadorja projekta sta Igor Mikić - Mišica in Dominik Lozar, nekdanji navdušeni rokometaš, ki je pri šestnajstih letih postal tetraplegik, zdaj pa se ukvarja s slikanjem z usti. Svoj prevoz pa ponujajo tudi Cene Prevc, Coolfotr in Coolmamacita ter drugi posamezniki, ki jim ni vseeno za bolj ranljive osebe.

Za vse voznike, potnike, spremljevalce, ki se bodo dogodka udeležili preko platforme SharePlanica.si, bodo na voljo ločena parkirišča in posebne tribune, prilagojene potrebam oseb z invalidnostmi. Poleg tega prejmejo ekskluziven dostop do za druge obiskovalce zaprtega dela prizorišča, ponudnik prevoza pa še VIP-parkirišče ter kupon za hrano in pijačo.

Objavite svoj prevoz na platformi Share.Planica.si in delite svoje veselje nad skoki s tistimi, ki si morda tovrstnega doživetja pod planiško velikanko niso predstavljali niti v sanjah. Ustvarite doživetje za vse na FIS finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih 2024, kar je resnično neprecenljivo®! Obiščite Share.Planica.si

Status invalida ima vsak dvanajsti slovenski državljan

Ogled tako pomembne športne prireditve, kot bo letošnja Planica, je neprecenljivo doživetje in zakaj ne bi s svojim prevozom omogočili, da si naše orle v živo ogleda čim več oseb, ki bi sicer verjetno ostali doma. V Sloveniji ima status invalida približno 8,5 % prebivalcev, torej vsak dvanajsti slovenski državljan.

Kljub temu imajo še vedno težave pri vključevanju, saj so zaradi nepoznavanja invalidnosti in strahu okolice pogosto odrinjeni na rob družbe. S tehnološkim napredkom se ves čas razvijajo novi pripomočki za poenostavitev vsakodnevnih opravil in krepitev multimodalne mobilnosti, ob tem pa nemalokrat pozabimo, da se integracija oseb z invalidnostmi v družbo v pravem pomenu začne z vsakim od nas.

Pripravljenost priskočiti na pomoč povezuje Slovence Spoštovanje, strpnost in sodelovanje so pomembne vrednote vsake športne ekipe, ljubezen do športa in pripravljenost priskočiti na pomoč pa povezujeta Slovence v celoti. Najnovejša raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana o odnosu do oseb z invalidnostmi in pripravljenosti ponuditi prevoz do Planice osebi z invalidnostmi je pokazala, da bi bila dobra polovica pripravljena to storiti, če osebo pozna, slaba tretjina pa bi prevoz ponudila tudi neznani osebi z invalidnostjo ali se z njo peljala. K sodelovanju bi dodatno pritegnila spodbuda v obliki zagotovljenega parkirnega mesta na prizorišču in podobno. V takem primeru bi 60 odstotkov peljalo znano, 40 odstotkov pa neznano osebo. Podobno velja, da bi se skoraj 40 odstotkov vprašanih v Planico odpravilo z osebo z invalidnostjo. Raziskava je bila izvedena februarja 2024 na reprezentativnem vzorcu 506 posameznikov.

Neprecenljivo poslanstvo: povezovanje ljudi

Misija projekta Share Planica odraža zavezanost k ustvarjanju vključujočih dogodkov, v katerih se posameznikom z invalidnostmi skozi inovacije in prilagojene rešitve omogoča enakovredno sodelovanje ter uživanje v doživetjih. Povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij je eno od osrednjih poslanstev družbe Mastercard.

»V minulih letih smo z vključujočimi projekti, kot denimo Miza za vsakogar, v okviru katerega je nastal tudi Priročnik za bolj prijazno in vključujoče javno življenje, in vključujoča predstava Slovenska muska z Ladom Bizovičarjem, že uspešno spodbudili dialog o dostopnosti javnih prostorov in ovirah, ki zadevajo vse javnosti. Zavedamo se, da so tovrstne spremembe dolgoročen proces, a smo prepričani, da lahko z nenehnimi majhnimi spremembami na bolje skupaj storimo velik korak naprej,« je dejal Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija.

Objavite svoj prevoz na platformi Share.Planica.si

Načrtujte obisk Planice Planica 2024, FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih: 21.–24. 3. 2024 Četrtek, 21. marec 10.00: kvalifikacije (moški) 17.00: finale FIS svetovnega pokala za ženske HS 102 Petek, 22. marec 15.00: posamična tekma (popoldanska – moški) Sobota, 23. marec 9.30: ekipna tekma (moški) Nedelja, 24. marec 9.30: posamična tekma (moški)

