Deskarji na Rogli še v svetovnem pokalu

Najboljše deskarje na snegu v paralelnih disciplinah danes čaka tekma za svetovni pokal na Rogli. Slovensko prizorišče je na začetku tedna gostilo svetovno prvenstvo, ki pa se je za slovenski tabor končalo z velikim razočaranjem. Zdaj bodo skušali vtis popraviti na paralelnem veleslalomu, ki se bo z izločilnimi boji začel ob 14. uri.



V ponedeljek je v tej disciplini na svetovnem prvenstvu najvišje posegel Tim Mastnak s 13. mestom, medtem ko sta predvsem Rok Marguč in Žan Košir razočarala ter izpadla v kvalifikacijah. Pričakovano je brez nastopa v izločilnih bojih ostal tudi Jernej Glavan.



Še slabše je šlo Slovencem v torek v paralelnem slalomu, saj se nihče od četverice ni prebil med 16 najboljših. Popravni izpit na domačem prizorišču prihaja zelo hitro.



Izmed slovenske četverice je najvišje v skupnem seštevku Košir na šestem mestu. Preostala dva Slovenca s točkami svetovnega pokala pred današnjo preizkušnjo zasedata skupno 16. mesto (Mastnak) oziroma 35. mesto (Marguč). V posebnem veleslalomskem seštevku je najvišje Mastnak na 7. mestu. Košir je 11., Marguč pa 32.



»Do konca sezone nas čakata še dve pomembni tekmi. V skupnem seštevku sem dokaj visoko, tako da bom napadel. Dan po prvenstvu sem v miru analiziral moje vožnje. Določeni odseki so bili solidni. Ker mi ni veliko zmanjkalo do finala, bom seveda skušal popraviti deskanje na odsekih, ki so bili slabši,« optimist ostaja Košir.

