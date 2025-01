Detroitu proti Kopitarjevim Kraljem uspel preobrat

Hokejsko moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški ligi NHL zabeležilo šesti poraz na zadnjih osmih tekmah. Tokrat so Kralji slovenskega asa Anžeta Kopitarja izgubili v gosteh proti Detroit Red Wings z 2:5. Izkazala sta se predvsem Lucas Raymond s štirimi točkami in Marco Kasper z dvema goloma in podajo.

Kings so dvoboj sicer bolje začeli in povedli z 2:0, potem ko sta bila uspešna Kevin Fiala ob koncu 15. in Quinton Byfield na začetku 18. minute. Detroit je po zadetku Raymonda znižal še v isti minuti, v drugem delu pa sta bila uspešna Alex DeBrincat in Elmer Söderblom.

Tudi v zadnji tretjini so Kralji streljali s praznimi naboji, odločitev pa je padla v 51. minuti, ko je za 4:2 zadel Kasper. Mladi Avstrijec, ki je prispeval podajo pri prvem golu, je nato zadel še v prazno mrežo sedem sekund pred koncem dvoboja za končnih 5:2. Darcy Kuemper je ustavil 23 od 27 strelov tekmeca, Cam Talbot pa je v vratih Rdečih kril zbral 23 obramb ob 25 strelih gostov. Raymond je dvoboj končal z golom in tremi podajami, štiri njegove točke pa so izenačen osebni rekord v NHL.

Kopitar je na ledu preživel 20:58 minute in v tem času proti vratom sprožil dva strela. Še na tretji zaporedni tekmi je 37-letni Hrušičan ostal brez točke. Po 47 odigranih tekmah je pri 12 golih in 31 podajah.

»Frustrirajoče je. Dobro smo igrali v prve pol ure, a dosegli le dva gola. Dopustili smo, da se je zbudilo tudi občinstvo, na kar sami nismo več našli poti do gola,« je po dvoboju dejal branilec Kraljev Joel Edmundson. »Trenutno se mučimo z doseganjem zadetkov, zato se moramo vrniti k osnovam in napasti njihovo mrežo, tako smo dosegali največ zadetkov. Je naporno, a čaka nas še nekaj tekem na gostujoči turneji,« je še dodal Edmundson.

Za Los Angeles je to drugi zaporedni poraz in šesti na zadnjih osmih tekmah, s čimer je vse bolj oddaljen od visokih mest v zahodni konferenci. Čeprav ima nekaj tekem manj zaradi uničujočih požarov, ki so pustošili v Kaliforniji, zdaj za vrhom, ki ga zasedajo Winnipeg Jets (71 točk), zaostaja 13 točk.

Kralje na krajši gostujoči turneji čakajo še tri tekme, in sicer v noči s srede na četrtek proti prvakom Florida Panthers, 24 ur kasneje proti Tampa Bay Lightning in s sobote na nedeljo proti Carolina Hurricanes.

Na ostalih tekmah je do zmage prišel Edmonton in se prebil na drugo mesto zahodne konference. Oilers so ob vrnitvi kapetana Connorja McDavida po suspenzu treh tekem s 4:2 ugnali Seattle Kraken. McDavid je dosegel drugi gol za svojo ekipo, Mattias Ekholm je prispeval gol in podajo. Na lestvici zahoda imajo finalisti prejšnje sezone Oilers po tretji zaporedni zmagi štiri točke zaostanka za Winnipegom.

Vancouver Canucks so v gosteh pri St. Louisu slavili s 5:2, pri čemer je Conor Garland dosegel dva gola, Tyler Myers in Pius Suter pa po gol in podajo. San Jose Sharks so po golu novinca Macklina Celebrinija premagali Pittsburgh Penguins z 2:1. Pingvini so imeli v 51. minuti priložnost za izenačenje s kazenskim strelom, a ga je Drew O'Connor zapravil. Philadelphia Flyers so s 4:2 presenetili četrtouvrščeno ekipo vzhoda New Jersey Devils. Gol in podajo je za zmagovito moštvo dosegel Scott Laughton, po dve podaji pa sta prispevala Rasmus Ristolainen in Travis Konecny.