(VIDEO) Kralji do tesne zmage, čaka jih niz gostovanj

Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani crypto.com po preobratu prišli do zmage nad Florida Panthers. Samuel Helenius s svojim prvim zadetkom v ligi NHL in Adrian Kempe sta za Kralje zadela v zadnji tretjini in razveselila domače občinstvo. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je proti vratom tekmeca sprožil tri strele, a ostal brez točke.

Domači vratar Darcy Kuemper je zaustavil 26 strelov za Los Angeles, ki je že sedmič na osmih tekmah dosegel le dva zadetka ali manj, kljub temu pa je po dveh porazih zaporedoma spet zmagal. Helenius je dosegel svoj prvi zadetek v ligi NHL za izenačenje, Kempe pa se je nato vpisal med strelce še na četrti zaporedni tekmi.

Edini gol za Panterje je dosegel Evan Rodrigues z igralcem več, vratar Spencer Knight pa je zbral 26 obramb. Naslednja tekma Kralje čaka v soboto, ko bodo začeli niz petih gostovanj v Columbusu.