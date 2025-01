Kopitar s kralji v podaljšku osvojil točko

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so ponoči v ligi NHL doživeli nov poraz, a osvojili točko. V Columbusu so bili gostitelji po podaljšku boljši s 3:2 in dosegli peto zaporedno zmago na domačem ledu. Dobro minuto pred koncem dodatnega dela je tekmo odločil Rus Kiril Marčenko.

Pred tem sta za domače, ki so dvakrat povedli, zadela Zack Werenski in Dante Fabbro. Napadalce Los Angelesa, tudi Kopitarja, ki je trikrat streljal na nasprotni gol, pa je v obup spravljal domači vratar Elvis Merzlikins, ki je zbral kar 31 obramb.

Imel je bistveno več dela od Darcyja Kuemperja, ki je ustavil 21 ploščkov, v podaljšku pa se je izkazal z obrambo ob kazenskem strelu Zacha Werenskija, a je bila to le kratka pirova zmaga.

Za Los Angeles, ki ga čaka serija gostovanj, je v prvi tretjini zabil Phillip Danault, Quinton Byfield pa 65 sekund pred koncem rednega dela poskrbel za 2:2, podaljšek in točko.

Los Angeles je po porazu na šestem mestu zahodne konference, vendar po tragičnih požarih v Los Angelesu tudi s tremi in več tekmami manj od večine tekmecev. Serijo potovanj bo ekipa iz Kalifornije po prostem večeru nadaljevala v Detroitu.