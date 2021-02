Domen in Peter Prevc na prvi tekmi zgolj gledalca

Na srednji skakalnici v Oberstdorfu so pod streho spravili še drugi trening smučarskih skakalcev, po katerem je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota določil četverico za drevišnje kvalifikacije. Ob Anžetu Lanišku in Boru Pavlovčiču, ki sta imela že vnaprej zagotovljeno udeležbo in sta izpustila današnji trening, se bosta za nastop na sobotni posamični tekmi potegovala še Žiga Jelar in Cene Prevc. To pomeni, da bosta prvo moško tekmo zgolj kot gledalca spremljala Domen in Peter Prevc.



V boju za preostali dve slovenski vstopnici v kvalifikacijah so se naši na treningu odrezali takole: Žiga Jelar (100,5 m/9., 94 m/35. in 99,5 m/8.), Cene Prevc (97,5 m/30., 100,5 m/11. in 99,5 m/11.), Domen Prevc (99 m/19., 99,5 m/27. in 97 m/21.) in Peter Prevc (97 m/21., 96 m/34. in 96 m/27.).



V vseh treh serijah je bil najboljši norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud (103 m, 103 m in 100 m). V uvodni seriji za trening je imel drugo oceno njegov rojak Robert Johansson (101 m/2. in 98,5 m/8.), v drugi se je Granerudu najbolj približal Avstrijec Philipp Aschenwald (100 m/6., 102,5 m/2. in 96,5 m/23.), v tretji pa Philippov reprezentančni kolega Michael Hayböck (105 m/3., 99,5 m/10. in 101 m/2.).



Jutrišnje kvalifikacije se bodo začele ob 20.30, sobotna tekma pa ob 16.30.





