Granerud najboljši po prvi seriji Tagila, Cene Prevc peti

Zmagovalec prejšnje zime, Norvežan Halvor Egner Granerud (122,5 točke), je najboljši po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Nižnem Tagilu je drugi Avstrijec Jan Hörl (117), tretji pa Nemec Karl Geiger (116,1). V finalu bodo nastopili trije Slovenci, najboljši med njimi je Cene Prevc (111,7) na petem mestu.

Vsi trije slovenski finalisti so po prvi seriji med najboljšo deseterico. Poleg Ceneta Prevca bosta v finalu nastopila še Timi Zajc (108,9) na devetem in Anže Lanišek (108,6) na desetem mestu. Za finale sta bila prekratka Lovro Kos (89,7) s 34. in Tilen Bartol (79,8) s 43. mestom.

V kvalifikacijah obtičal le Domen Prevc

V današnjih kvalifikacijah je bilo uspešnih pet Slovencev. Na vrhu je končal Nemec Markus Eisenbichler pred rojakom Karlom Geigerjem, zmagovalcem uvodne tekme, najboljši med Slovenci pa je bil Cene Prevc na 11. mestu.

Nastop na drugi tekmi sezone so si priskakali še Timi Zajc (po naknadni diskvalifikaciji Rjojuja Kobajašija 15. v kvalifikacijah), Lovro Kos (29.), Anže Lanišek (34.) in Tilen Bartol (41.), brez nastopa na tekmi pa je tudi danes ostal Domen Prevc (52.).