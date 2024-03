Družina Prevc napovedala, da bo norveška turneja nekaj posebnega

V nadaljevanju preberite:

Norveška skakalna turnerja surovega zraka se je na eni najbolj prestižnih postaj v koledarju, v Holmenkollnu nad Oslom, za Slovence začela zelo dobro. Kazalo je še bolje, Domen Prevc je po prvi seriji nedeljske tekme celo vodil, nato pa za dve desetinki ostal brez stopničk. A to ni skazilo dobrega razpoloženja v slovenskem taboru, zanj so poskrbeli še uspešna vrnitev Anžeta Laniška, nadaljevanje dobre forme Petra Prevca in Nike Prevc, ki je sobotno šesto mesto v nedeljo nadgradila s stopničkami.

Lanski tekmi na prvi postaji norveške Raw Air turneje sta se za Slovence razpletli sanjsko, z zmago in drugim mestom Laniška. »Žaba« se je po poškodbi kolena ekspresno vrnil v karavano in že v soboto z 11. mestom (v nedeljo 17.) pokazal, da ni daleč od najboljših: »Super zadovoljen sem z vrnitvijo na veliko sceno. Vesel sem, da sem delal lepe telemarke, kar je zelo pomembno za mojo samozavest.«