Dve stotinki Slovence ločili od polfinala

Svetovni prvaki Norvežani so dobili tudi ekipno tekmo finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v Lenzerheideju. V finalu so bili po času boljši od Nemcev, dvoboj se je sicer kot vsi od četrtfinala naprej končal z izidom 2:2 v posamičnih zmagah. Tretje mesto so osvojili Avstrijci, ki so v četrtfinalu izločili Slovence. Ti so tako zasedli šesto mesto. Za Norveško so smučali Leif Kristian Nestvold-Haugen, najboljši posameznik tekme, Sebastian Foss-Solevåg, Kristina Riis-Johanessen in Kristin Lysdahl.



Nastopilo je devet ekip, z izjemo edinega obračuna osmine finala, v katerem je Švedska s 3:1 ugnala Veliko Britanijo, pa je bil na vseh dvobojih izid 2:2, kar je posledica dejstva, da je bila ena proga spet precej hitrejša od druge. Slovenija v tej disciplini nima nikakršnih uspehov, na vseh 23 tekmah v zgodovini je le enkrat dobila kakšen dvoboj. Tokrat je nastopila v postavi, ki naj bi bila za to vrsto tekme najmočnejša, a je morala že v uvodnem dvoboju priznati premoč Avstriji.



V posamičnih dvobojih je Andreja Slokar izgubila s Franzisko Gritsch, Štefan Hadalin je premagal Adriana Pertla, Tina Robnik pa Katarino Huber. Odločal je obračun med Fabiom Gstreinom in Žanom Kranjcem, ki ga je dobil Avstrijec, hkrati pa je bil na hitrejši, modri progi še dovolj hiter, da je kljub izenačenem izidu v zmagah svojo ekipo z dvema stotinkama prednosti popeljal v polfinale.



Tam je potem Avstrija izgubila proti Nemčiji, v ponovitvi finala s svetovnega prvenstva pa je Norveška ugnala Švedsko.

