Elena Curtoni na vrhu zmagovalnega odra, Sofia Goggia pri zdravnikih

Veselje italijanske smučarske reprezentance ob današnjem zmagoslavju Elene Curtoni na domačem superveslalomu v Cortini d'Ampezzo pred Avstrijko Tamaro Tippler (+0,09) in Švicarko Michelle Gisin (+0,24) je v veliki meri pokvarila nezgoda Sofie Goggie. Slovenijo je zastopala le Maruša Ferk Saioni in z zaostankom 3,45 sekunde zasedla 31. mesto.

Curtonijeva je stopila na stopničke še na tretjem superveleslalomu v tej zimi, potem ko je bila druga v St. Moritzu, tretja pa v Val d'Iseru. Pred dvema letoma je zmagala na smuku v Banskem.

Trenutno najboljša smučarka v hitrih disciplinah Sofia Goggia pa je utrpela še drugi padec v dveh tednih. Devetindvajsetletna tekmovalka iz Bergama, ki vodi v smukaškem seštevku zime, je bila zelo hitra v zgornjem delu proge. Le nekaj stotink je bila počasnejša od rojakinje Elene Curtoni, vse do padca v enem od zavojev.

Drugi padec pred OI

Goggii je vzelo levo smučko in ji raztegnilo nogi, naredila je salto in padla na hrbet. Po padcu je za trenutek obležala na progi, a se je ob krikih sama dvignila. S pomočjo delavcev se je vrnila na smuči in prismučala v cilj. Po prihodu se je takoj odpravila v zdravstveni šotor.

Tiskovna agencija Ansa je sporočila, da čuti bolečine v levem kolenu. V italijanski reprezentanci sicer želijo svojo najboljšo smukačico čim prej odpeljati v Milano na dodatne preiskave.

To je drugi grdi padec Italijanke pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Padla je že na smuku v Zauchenseeju, a ni utrpela posledic. V soboto je v Cortini in zmagala še na četrtem smuku v sezoni. V tej zimi je slavila tudi na dveh superveleslalomih in je glavna favoritka v hitrih disciplinah na OI na Kitajskem.