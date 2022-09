Ema Klinec in Anže Lanišek poletna državna prvaka

Na »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih sta tesni zmagi slavila Ema Klinec in Anže Lanišek. Skakalka kluba Norica Žiri je na 110-metrski napravi v Kranju s skokoma, dolgima 106 in 101 meter, za 1,6 točke ugnala favorizirano Uršo Bogataj (104,5 m in 97,5 m), ki si je – mimogrede – že zagotovila lovoriko v veliki nagradi FIS. Na tretjo stopničko je skočila Nika Prevc (103 m in 100,5 m).

Še bolj izenačen je bil dvoboj za zmago v moški konkurenci, v kateri je Lanišek za pičle 0,9 točke preskočil Lovra Kosa (101,5 m in 104,5 m). Z zaostankom 26,9 točke je tretje mesto osvojil Peter Prevc (92,5 m in 101 m), ki je bil po uvodni seriji sedmi. Na nehvaležno četrto mesto je potisnil brata Ceneta Prevca (97 m in 95 m), ki je bil po prvem »polčasu« še tretji.

Med moškimi je znova zmagal Anže Lanišek. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na tekmi mešanih ekip so se z naslovom državnih prvakov prepričljivo ovenčali Ilirijani Urša Bogataj, Ema Volavšek, Lovro Kos in Rok Masle, ki so za 76,3 točke pustili za seboj drugouvrščeno zasedbo Norice Žiri (Jerica Jesenko, Ema Klinec, Marcel Stržinar in Rok Oblak). Na tretjem mestu je pristal kranjski Triglav (Silva Verbič, Nika Prevc, Cene Prevc in Peter Prevc).