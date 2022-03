Enemu se je podpisal na čelo, drugemu na bankovec

V nadaljevanju preberite:

»Denar bo šel za lep dopust, po sezoni bomo namreč odpotovali na Kanarske otoke. A sem – če sem iskren – še bolj vesel čokolade,« je Anže Lanišek po zmagi v kvalifikacijah v Planici pristavil v smehu. Po prekinitvi si je vzel čas za otroke in navijače ter s podpisi in skupnim fotografiranjem številnim izpolnil želje. Nekatere med njimi so bile tudi precej nenavadne. »Eden si je celo zaželel, da se mu podpišem na čelo, nekdo drug je hotel moj avtogram na bankovcu za pet evrov,« je zaupal domžalski rekorder, ki se je nato odpeljal v hotel in malo zaspal. Kaj se je še dogajalo uvodni tekmovalni dan pod Poncami? Zakaj Timi Zajc ni bil navdušen in zakaj mu rekorder Stefan Kraft napoveduje zmago?