Farčnik: Izvedba SP podlaga za nadaljnji razvoj biatlona

Jakov Fak je bil na nedeljki tekmi s skupinskim startom blizu medalji, a je na koncu osvojil peto mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo



Pomembna osnova za prepoznavnost

Generalni sekretar svetovnega prvenstva na Pokljuki Tim Farčnik. FOTO: Matej Družnik/Delo

Pokljuka je kljub pandemiji novega koronavirusa uspešno izvedla letošnje svetovno prvenstvo v biatlonu. Kot je v svoji sklepni oceni povedal generalni sekretar prireditve, je izvedba svetovnega prvenstva podlaga za nadaljnji razvoj biatlonskega športa v Sloveniji.»Bili smo pred zahtevnim izzivom, a vesel in ponosen sem, da nam je svetovno prvenstvo uspelo izpeljati na takem nivoju,« je dejal Farčnik, ki dodaja, da je bilo kljub koronskim mehurčkom prav pri vseh, tekmovalcih, Mednarodni biatlonski zvezi in domačih prirediteljih izjemno tudi vzdušje.Prav dobro počutje vseh udeležencev in nadgradnja prizorišča, ki ga je bilo za izvedbo prvenstva nujno treba izvesti, je tudi osnova za to, da bo Slovenija obdržala svetovni pokal. Ta bo v naslednjem štiriletnem ciklu na Rudnem polju gostoval vsaki dve leti, vmes bo Slovenija gostila tudi mladinsko svetovno prvenstvo.Boj za organizacijo največjih tekmovanj je namreč zelo oster. Tradicionalnim prirediteljem iz Nemčije, Skandinavije, Avstrije, Italije in Češke so se namreč pridružili številni drugi, ki se potegujejo za tekme. Med najnovejšimi kandidati so močni predvsem Švicarji in Francozi, prej ko slej se bodo med prireditelje vrnili tudi Rusi.Zaradi posebne situacije je Pokljuka številne priložnosti tudi zamudila. Dobro vzdušje, zimska kulisa in lepo vreme bi bile dolgoročno vabilo tujim gledalcem, naj se vračajo v Slovenijo. »Lani smo naredili veliko promocijo Pokljuke in prvenstva v tujini. S tega vidika je šel velik del truda res v nič. A naredilo smo pomembno osnovo za prepoznavnost in moramo biti pozitivni. V najslabšem primeru bi se lahko zgodilo, da bi morali prvenstvo celo odpovedati.«Farčnik dodaja, da je ključnih 150 milijonov gledalcev po svetu, ki so 14 dni spremljali prenose s Pokljuke, in nedvomno je to najpomembnejša promocija. »Na žalost so stvari, na katere imamo zelo malo ali skoraj nič vpliva. To zanesljivo velja za koronavirus in vreme. Zaradi tega smo morali logistično veliko zadev tik pred zdajci spremeniti in pripraviti različne scenarije in načrte.«A na koncu se je prav na področju pandemije covida-19 Pokljuka izkazala kot dober izvajalec. »Med tekmovalci je bilo opravljenih 3300 testov in z izjemo okužbe enega od trenerjev se znotraj tega mehurčka virus ni širil. Med 532 ljudmi, ki so delali v organizaciji, smo imeli tri okužbe, nekaj je bilo okužb med mediji. Prav okužb smo se najbolj bali, a mislim, da smo bili pri tem zelo uspešni in da so bili mehurčki za organizatorje, tekmovalce in novinarje dobro narejeni.«Kot še pravi Farčnik, so bili z izvedbo SP zelo zadovoljni tudi na Mednarodni biatlonski zvezi. »Mislim, da smo še enkrat potrdili, da smo v Sloveniji zaupanja vreden partner pri biatlonskih projektih.«