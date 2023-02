Fourcade bi vrnil Beloruse in Ruse v športne arene

Legendarni francoski biatlonec Martin Fourcade, petkratni olimpijski prvak in član Mednarodnega olimpijskega komiteja, verjame, da je vnovič treba odpreti razpravo o vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

»Kot predstavnik športnikov v Mednarodnem olimpijskem komiteju verjamem, da je treba preveriti možnosti, da se ruski in beloruski športniki vrnejo na tekmovanja. V MOK sem bil izbran zato, da zastopam interese športnikov. V tem smislu se mi zdi, da do določene mere svoje naloge ne opravljam dobro,« Francoza povzema Tass: »Zelo me bo sram za Francijo, če bo ruske in beloruske športnike izključila z olimpijskih iger v Parizu, Ne vem, kako lahko brez njih izrečemo dobrodošlico svetu.«

Mednarodni olimpijski komite je 28. februarja lani, nekaj dni po ruski agresiji v Ukrajini, pozval vse svoje članice, da s tekmovanj izključijo športnike iz Rusije in Belorusije. Konec januarja letos pa je MOK zvezam izdal priporočilo, da naj preverijo možnosti in posamezne športnike spet vključijo. Eden od pogojev pa je, da ti aktivno ne podpirajo vojaškega napada Rusije na svojo zahodno sosedo.

.Odmeva tudi sobotni nastop ukrajinskega biatlonca Dmitra Pidrušnega na SP v Oberhofu, ki se je s 5. mestom edini uvrstil med sijajno norveško falango v šprintu in uvrstitev nato posvetil domovini. »Presrečen sem. Slava Ukrajini, slava junakom,« je po tekmi na Instagramu zapisal biatlonec, ki se je manj kot 14 dni po lanskih olimpijskih igrah v Pekingu pridružil ukrajinski vojski in tri mesece z orožjem branil svojo domovino pred agresorji. Slike z družbenih omrežij so takrat odmevale v svetu biatlona.

Svetovnega prvaka v zasledovanju je po tekmi podprl tudi Tarjei Bø, nosilec srebrnega odličja na šprintu v Oberhofu. »To je prav poseben dan. Med prvimi šestimi je pet Norvežanov in en Ukrajinec. Če bi sam lahko izbiral športnike, bi bila to perfektna izbira, da svetu sporočimo, da držimo skupaj. Dmitro je del naše ekipe in ima našo podporo.«