Ganerud znova najboljši, Pavlovčič do premiernih stopničk

Granerud z najboljšim dosežkom prve serije, Zajc in Bartol prekratka

Rezultati posamične tekme v Klingenthalu

Norveški skakalecje z deveto zmago sezone v Klingenthalu potrdil primat najboljšega skakalca te zime. Za odličen slovenski uspeh je s tretjim mestom poskrbelNosilec rumene majice Granerud je dvakrat preskočil mejo 140 metrov in konkurenco premagal za več kot deset točk. Najbolj se mu je približal Poljak, ki je zaostal za 12,6 točke.Na tretjo stopničko pa je stopil Bor Pavlovčič. Dvaindvajsetletni skakalec je s tem osvojil svoje prve stopničke v karieri. Priboril si jih je predvsem po zaslugi odličnega drugega skoka 142,5 metra, s katerim je s šestega mesta napredoval na tretje.Zelo visoko je bil tudi, ki je po prvi seriji zasedal tretje mesto, na koncu pa osvojil peto.V finalu sta bila še, ki je osvojil 22. mesto, in, ki je zasedel 29. mesto.Norveški skakalec Halvor Egner Granerud je imel najboljše izhodišče pred finalom, ki si ga je priboril s skokom 140,5 metra. Pred Kamilom Stochom je imel 2,1 točke prednosti, pred Anžetom Laniškom pa 2,9 točke.Med deseterico je bil še Bor Pavlovčič s 6. mestom, v finale pa sta napredovala tudi Žiga Jelar s 27. mestom in Domen Prevcz 28. mestom.Brez točk sta ostalas 36. mestom ins 47. mestom.V Klingenthalu bo jutri še ena tekma, ki se bo začela ob 14.30.1. Halvor Egner Granerud (Nor) 284,2 točke (140,5 metra/141,5 metra)2. Kamil Stoch (Pol) 271,6 (138,5/134)4. Piotr Żyla (Pol) 262,9 (137,5/131)6. Dawid Kubacki (Pol) 259,7 (138,5/131,5)7. Pius Paschke (Nem) 251,6 (126,5/137,5)8 Robert Johansson (Nor) 251,4 (132/135)9. Markus Eisenbichler (Nem) 251 (135/134,5)10. Jukija Sato (Jap) 245,6 (127/137)...1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1306 točk2. Markus Eisenbichler (Nem) 9173. Kamil Stoch (Pol) 8054. Piotr Žyla (Pol) 6525. Robert Johansson (Nor) 6116. Dawid Kubacki (Pol) 6088. Karl Geiger (Nem) 4899. Marius Lindvik (Nor) 48210. Daniel Huber (Avt) 417...