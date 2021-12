Goričanka konkurenčna, Kranjskogorka hitro zdrsela mimo vrat

Pred vrati so božični praznični dnevi in takoj za njimi že vstop v novo koledarsko leto. Smučarski spored pa je do takrat zelo strnjen, ženska karavana tehničnih disciplin se bo še drugi dan zapored pomerila v veleslalomu. V torkovi preizkušnji je bila najboljša ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, med Slovenkami se je v lepi luči z 12. mestom, s čimer je izenačila svojo najboljšo uvrstitev v tej disciplini doslej, predstavila Ana Bucik. Razočaranje je s hitrim odstopom doživela Meta Hrovat.

Slednja zdaj že lep čas predstavlja udarno slovensko moč v veleslalomu, lepo olimpijsko zimo je napovedala s premierno predstavo v Söldnu, kjer je bila 6. V sezono je sicer vstopila z novim trenerjem Liviom Magonijem, nekoč že režiserjem sijajnih predstav Tine Maze in nazadnje tudi uspešnega lova na veliki globus Slovakinje Petre Vlhove. »Škoda za Metin odstop, saj je odlično začela na zgornjem delu prve proge,« je poudaril glavni trener slovenskih smučark v tehničnih disciplinah Sergej Poljšak.

Uvrstitev med najboljših petnajst je v veleslalomu imeniten dosežek. Ana Bucik

Bolj zadovoljen pa je bil ob beri drugih treh naših tekmovalk: Ana Bucik je potrdila, da se tudi v veleslalomu vzpenja, slalom pa ji je že tako kot njena udarna disciplina pisan na kožo, kot dobitnici točk pa sta poglavitna cilja pred včerajšnjo tekmo uresničili Andreja Slokar (22.) in Neja Dvornik (25.).

Ana Bucik se je na 12. mestu približala izbrani smetani veleslalomistk. Foto Jeff Pachoud/AFP

Razumljivo je, da je prizorišče zanimivega veleslaloma v Courchevelu, kjer bo danes ponovitev (ob 10. in 13. uri), najbolj zadovoljna v slovenskem taboru zapuščala 28-letna Goričanka: na prvi progi je bila 14., ob koncu dve mesti višje. »Uvrstitev med najboljših petnajst je v veleslalomu imeniten dosežek. Menim, da sem zelo dobro smučala v težkih delih, v sredo pa bom poskusila več narediti že v prvih zavojih. Malce bolj spredaj bom poskušala ostajati tudi v spodnjem delu, sicer pa si želim tekmo odsmučati na podoben način,« je strnila misli Primorka, ki ji bodo po današnji preizkušnji misli uhajale k nadaljevanju sezone, v kateri si prav kmalu sledijo tudi njej zelo pomembne slalomske preizkušnje: najprej prednovoletni Lienz, za njim pa Zagreb in Maribor ...

670 točk je že zbrala Mikaela Shiffrin. Med Slovenkami jih ima na 14. mestu največ Andreja Slokar – 219

Shiffrin: 14. tekma v enem mesecu

Najboljša v tem včerajšnjem veleslalomu pa je bila ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin. Zabeležila je že svojo 72. zmago – na večni lestvici sta pred njo le Ingemar Stenmark (86 zmag) in Lindsey Vonn (82) –, Courchevel pa je sploh pri njej poseben zapisan. Tu je namreč pred enim letom dosegla prvo zmago po vrnitvi na bele strmine, potem ko se je ob očetovi smrti za nekaj časa umaknila od smučarske karavane. Sicer pa je včeraj poudarila, da pot k zmagi še zdaleč ni bila preprosta: v zadnjem mesecu dni je bilo to že njena 14. tekma, saj smuča v vseh disciplinah. Na stopničkah sta bili še Švedinja Sara Hector, sicer dobra prijateljica naše Tine Robnik, in Švicarka Michelle Gisin. ​​​​​​​