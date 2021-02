Gostiteljice pri repu dvajseterice

Norveška v postavi Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Marte Olsbu Røiseland je zmagala na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki v štafeti 4 x 6 kilometrov. Slovenke Polona Klemenčič, Lena Repinc, Živa Klemenčič in Lea Einfalt so bile 19.



Slovenke so na tekmi, na kateri je nastopilo 23 štafet, s tremi kazenskimi krogi in 12 popravami zaostale 6:59,3 minute. Na vrhu so Norvežanke (0+11) za 8,8 sekunde ugnale Nemčijo (0+5) ter za 9,2 sekunde Ukrajino (0+7). Ob 15. uri se bodo za odličja pomerile še moške štafete.

