Granerud Lanišku in drugim: Veselim se lepega maščevanja!

Branilec velikega kritalnega globusa minule zime Halvor Egner Granerud se je na uvodu v olimpijsko sezono znašel v škripcih, potem ko se mu v Ruki, kjer je pred letom dni osvojil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, dvakrat zaporedoma ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije na tekmo. Zato je Norvežan podaljšal bivanje na Finskem za trening.

Kot je 25-letni skakalec po ponesrečenem koncu tedna v Ruki - sanjskem za slovensko vrsto z zmago in drugim mestom Anžeta Laniška – sam zapisal na Instagramu, je na Finskem ostal na treningu in je že spet nasmejan.

»Hvaležen sem za vso pomoč ter da sem lahko v Ruki ostal na treningu in se v miru pripravil na nadaljevanje sezone v Wisli. Verjetno sem tudi sam vsaj toliko presenečen kot vi, da sem po šestih zaporednih uvrstitvah na zmagovalni oder in več kot polovici skokov za 'top 3' v Nižnjem Tagilu nato v Ruki dvakrat ostal brez tekme,« je zapisal Graneurd.

»V tem športu sem skoraj 20 let in zavedam se, da se stvari v enem pomežiku lahko obrnejo na bolje ali slabše. Upam, da bom že v Wisli spisal povsem drugačno zgodbo. To je bila dobra šola zame,« je še zapisal najboljši skakalec minule zime.

Norveški dagsavisen.no pa danes piše, da je prvi zvezdnik reprezentance spet pripravljen na boj.

»Halvor je želel en dan ostati v Ruki in trenirati z Andreasom Vilbergom (trener, op. STA), da bi opravil dva treninga na skakalnici. Skoki so bili videti obetavni, Halvor pa je spet bolj samozavesten,« je dejal selektor reprezentance Alexander Stöckl.

»Veselim se Wisle, polnih tribun in, upam vsaj, lepega maščevanja,« pa je dejal Granerud.

Svetovni pokal v Wisli se bo ta konec tedna nadaljeval v soboto (16.30) s prvo ekipno tekmo sezone, v nedeljo (16.00) sledi še posamična.