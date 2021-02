Granerud preprečil slovensko zmago

Slovenski smučarski skakalci Nika Križnar, Cene Prevc, Ema Klinec in Žiga Jelar so uspešno nastopili na tekmi svetovnega pokala mešanih ekip v Rasnovu, generalki za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu.



Slovenska četverica (945,3 točke) je bila pred zadnjim skokom skupaj z Norveško izenačena na vrhu, na koncu pa je za 23,4 točke zaostala za Norvežani. Po treh nastopih Križnarjeve, Prevca in Klinčeve je bila Slovenija pred zadnjim nastopom na vrhu izenačena z Norveško; obe sta imeli po 838,4 točke. Nato pa je v zadnji skupini najboljši skakalec to zimo v svetovnem pokalu Halvor Egner Granerud za skoraj deset metrov preskočil Jelarja in norveški ekipi prinesel zmago.

Sledi Oberstdorf

Slovenska četverica je bila, zlasti po zaslugi obeh najboljših skakalk, vodilne v svetovnem pokalu Križnarjeve in Klinčeve, dobro je skakal tudi Prevc, na koncu druga, kar je dober obet pred bližnjim SP, ki se bo prihodnji teden začelo v Oberstdorfu.



Tekma mešanih ekip, na kateri bodo med favoriti za kolajne brez dvoma tudi Slovenci, bo na SP v nedeljo, 28. februarja.

Na stopničkah so ob Norvežanih in Slovencih danes končali še Avstrijci, ki so zbrali 924,6 točke.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: