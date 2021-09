Gregor Schlierenzauer se je upokojil

Avstrijski smučarski skakalec Gregor Schlierenzauer je tudi uradno končal športno kariero. Rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu (53), dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala in novoletne turneje ni presenetil z odločitvijo.



»Po vsem, kar sem lahko doživel kot vrhunski športnik, ni bilo enostavno sprejeti odločitev. Zadnji meseci so bili zahtevni, toda v pozitivnem smislu. Zaradi poškodbe sem imel dovolj časa in potrebno razdaljo, da sem se sprijaznil s preteklostjo in uvidel, kje sem. Odločitev je bila pravilna in ob pravem trenutku,« je na svoji spletni strani zapisal 31-letni šampion, ki je na olimpijskih igrah osvojil dve posamični bronasti kolajni ter zlato in srebrno na ekipnih preizkušnjah.



Na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju in poletih je osvojil kar 17 kolajn, od teh deset zlatih.

