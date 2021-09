Grozoviti padec odnesel sanje o Pekingu

Ali bi se lahko končalo še morebiti slabše? Veliki up smučarske reprezentance ZDA v hitrih disciplinah Alice Merryweather si namreč pri grozovitem padcu na treningu v švicarskem Saas Feeju ni le zlomila leve golenice in mečnice, zelo hudo si je odgrnila tudi obraz. Dodatni pregledi v Park Cityju pa so tudi pokazali, da ima popolnoma uničeno koleno. Diagnoza je bila: strgana križna in notranja vez ter poškodovan meniskus.



A 24-letnica ne razmišlja o končanju športne poti. »Moje srce je zlomljeno, tudi malce prestrašena sem. Vse je videti obupno. A moja strast za alpskim smučanjem, za adrenalinom, za življenjem, izpolnjenim z radostjo, ni odšla. Pripravljena sem se soočiti z novim položajem in se bojevati. Prepričana sem, da se bom, ko bo prišel čas, vrnila na bele steze,« je sporočila prek družbenih omrežij.



Alice Merryweather, bila je mladinska svetovna prvakinja v smuku leta 2017v Åreju, tako zanesljivo ne bo nastopila na zimskih olimpijskih igrah naslednjega leta v Pekingu, seveda tudi v sezoni svetovnega pokala ne. Bila je udeleženka OI v Pjongčangu leta 2018 in bila v kombinaciji 15. V svetovnem pokalu ima dve uvrstitvi med deseterico, 8. je bila v smuku v Garmischu leta 2019, in prav tako osma v Crans Montani naslednjega leta, tokrat v kombinaciji. Dolgo časa je sicer imela terapijo zaradi motenj pri prehranjevanju, bila je na poti vrnitve v beli cirkus, a je nova nesreča to zdaj preložila na drugi čas.





