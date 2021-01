Hrgota: Po vseh težavah smo še veliko izvlekli

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (15/28):

1. Granerud (Nor) 1006, 2. Eisenbichler (Nem) 796, 3. Stoch (Pol) 661, 4. Johansson (Nor) 535, 5. Lanišek 504, 19. P. Prevc 186, 23. Pavlovčič 147, 28. Jelar 96, 35. D. Prevc 70, 41. C. Prevc 55, 43. Zajc 43, 44. Bartol 39, 5. Semenič (vsi Slo) 17.



Ni še to, kar si želijo

Rezultati posamične tekme v Lahtiju (HS-130):

1. Johansson (Nor) 265,9 (128.5, 126.5), 2. Eisenbichler 264,2 (129.5, 128.5), 3. Geiger (oba Nem) 264,0 (130.5, 126), 4. Granerud (Nor) 263,5 (132.5, 137.7 – padec), 5. Kraft (Avs) 257,8 (125.5, 124), 6. Tande (Nor) 257,6 (126.5, 123.5), 7. Lanišek 255,4 (125, 127.5), 12. P. Prevc 250,8 (125, 123), 21. Pavlovčič 240,5 (122, 124), 30. D. Prevc 178,7 (117, 97), 40. Bartol 105,5 (114.5), 41. Jelar (vsi Slo) 104,3 (114).

V Lahtiju je včeraj vse kazalo na novo prepričljivo zmagoslavje. Norveški skakalni zvezdnik, ki leti velikemu kristalnemu globusu nasproti, je imel kot vodilni po uvodni seriji že 10,2 točke naskoka, v finalu pa je odjadral krepko prek zelene črte, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva. A po pristanku pri 137,5 metra, le pol metra pred rekordom skakalnice Salpausselkä, se ni obdržal na nogah in zmaga se je razpršila v snegu. Zelo dobro se je 7. mestom znova odrezal slovenski prvakDomžalski rekorder je prikazal dva enakovredna skoka (125 m in 127,5 m) in s šestim dosežkom finala v drugi seriji pridobil eno mesto. »Lahko sem zelo zadovoljen. Ni bilo sicer tako dobro kot pred tednom v Zakopanah, ko sem bil še malo bolj osredotočen na svoj nastop. A glede na soboto, ko ni bilo najbolje (na moštveni tekmi je zinizvlekel 6. mesto), je bilo tokrat videti malo lepše,« je izjavil Lanišek, ki se je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal povzpel na 5. mesto.Po prvem »polčasu« se je uvrstitev med elitno deseterico nasmihala tudi Petru Prevcu (125 m in 123 m), ki je v finalu z 10. mesta nazadoval na končno dvanajsto. »Opravil sem dva solidna skoka in neslo me je kar daleč. Škoda, ker mi je le malo zmanjkalo do deseterice (0,7 točke), toda s potrpežljivostjo sem lahko hitro tam,« je presodil najizkušenejši član v zdajšnji udarni slovenski ekipi.Po več kot mesecu dni se je z 21. mestom do točk znova dokopal Bor Pavlovčič (122 m in 124 m), zadnja pa je po ponesrečenem skoku v finalu pripadla(117 m in 97 m). Prekratka za drugo serijo sta bila(114,5 m) in Žiga Jelar (114 m), ki sta bila tako usklajena, kot sta bila pri daljavah, tudi z uvrstitvama, saj sta drug za drugim tekmo končala na 40. oziroma 41. mestu.»Po vseh preglavicah, ki smo jih imeli v tem tednu s koronavirusom, in težavah na domačem treningu smo izvlekli dva dobra rezultata. Anžetu je zmanjkal en dan za še boljši dosežek, Peter je naredil dva zelo dobra skoka. Če bi bil še bolj točen pri odrivu, bi bila lahko njegova uvrstitev že vrhunska. Ocena je kar v redu, ni pa še to, kar si želimo,« je poudaril glavni trener slovenske reprezentance, ki se nadeja, da se bodo že konec tedna v Willingenu, kjer se bo ekipi znova pridružil, spet vmešali v boj za vrh.Na najvišjo stopnico se je po Granerudovi smoli (na koncu je z mrkim pogledom pospremil nehvaležno 4. mesto) včeraj povzpel njegov rojak(128,5 m in 126,5 m), ki je tako z zvrhano mero sreče prvič v sezoni in skupno tretjič v svetovnem pokalu slavil zmago. »Seveda je škoda, ko se reprezentančnemu kolegu zgodi to, kar se je tokrat Halvorju. A takšne stvari se v našem športu pač dogajajo,« je dejal 30-letni Norvežan, ki je tako še drugič zapored po sobotnem ekipnem slavju v Lahtiju stal na zmagovalni stopnički. Na slovesni razglasitvi sta mu včeraj družbo delala Nemca(129,5 m in 128,5 m) ter(130,5 m in 126 m).