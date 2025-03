Hrobat za konec brez uvrstitve

Avstrijec Lukas Feurstein je zmagovalec zadnjega superveleslaloma sezone 2024/25 svetovnega pokala alpskih smučarjev. Na prvem in drugem mestu sta končala Avstrijca. Raphael Haaser je za rojakom zaostal 19 stotink sekunde, tretje mesto je osvojil Švicar Franjo von Allmen (+0,42). Edini Slovenec Miha Hrobat zadnje tekme sezone ni končal.

Skupni zmagovalec svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt je po odpovedi sobotnega smuka zaradi močnega vetra osvojil smukaški globus, veleslalomskega in superveleslalomskega si je zagotovil že pred finalom.

Današnjo tekmo je končal na petem mestu. Pred svetovnega prvaka v disciplini se je uvrstil tudi reprezentančni kolega Stefan Rogentin, ki je v seštevku superveleslaloma sezono končal na drugem mestu (-215). Odermatt je zbral 536 točk. Tretji v seštevku je bil danes sedmi Avstrijec Vincent Kriechmayr (-219).

Hrobat, ki je navdušil s tretjim mestom na superveleslalomu v Kvitfjellu, je tokrat ostal brez uvrstitve. Na tehnično precej zahtevni progi se ni znašal, po drugem merjenju vmesnega časa je zašel iz smeri ter nastop končal zunaj proge.

Slovenec, ki je v smukaškem seštevku končal na četrtem mestu, je v seštevku superveleslaloma zasedel 18. mesto. V skupnem seštevku sezone pa je najboljši Slovenec na 15. mestu s 440 točkami.

Na sporedu finala sezone so le še tekme v tehničnih disciplinah. V veleslalomu bodo od Slovencev nastopili Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Žan Kranjec, v slalomu pa Andreja Slokar in Dvornik.