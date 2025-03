Lari Gut-Behrami superveleslalomski seštevek

Lara Gut-Behrami je zmagovalka zadnje ženske tekme v superveleslalomu v sezoni 2024/25 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Švicarka je z zmago še šestič v karieri postala tudi zmagovalka superveleslalomskega seštevka. Edina Slovenka Ilka Štuhec današnje tekme ni končala, s proge je zapeljala že po prvem merjenju časa.

Gut-Behramijeva je najboljši nastop sezone prihranila prav za konec. Nastopila je s startno številko 10 in po spektakularni vožnji s prednostjo kar 1,66 sekunde prevzela vodstvo ter vrgla rokavico Italijanki Federici Brignone.

Ta je v soboto po odpovedi smuka osvojila skupni ter smukaški seštevek. Na današnjo tekmo se je podala z minimalno prednostjo v boju za superveleslalomski globus. A je Gut-Behramijeva zaostajala zgolj pet točk in to prednost izničila z enim najboljših superveleslalomov v karieri.

Za Švicarko se je odvil boj za drugo in tretje mesto. Brignone je bila konkurenčna tekmici le v prvem odseku, v cilj je prišla na drugem mestu z zaostankom 1,33 sekunde.

S štartno številko 17 se je izkazala domačinka Lindsey Vonn, ki je poskrbela za navdušenje domačih navijačev, ko je z zaostankom 1,29 sekunde prehitela Brignone in osvojila drugo mesto. To so prve stopničke za 40-letno Vonn po vrnitvi v karavano po petletnem premoru.

Gut-Behramijeva je seštevek discipline ter mali globus dobila s 665 točkami, 35 točk več od Brignonejeva. Ta je v seštevku superG zasedla drugo mesto, danes 19. Italijanka Sofia Goggia je superveleslalomsko sezono končala kot tretja (-199).

Štuhčeva je superveleslalomski seštevek končala na 23. mestu (72 točk), skupno pa je 41. v sezoni.