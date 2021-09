Hud padec svetovni prvakinji odnesel premiero v Söldnu

Poškodovala si je golenico in dobila številne odrgnine po obrazu, a poškodbe Corinne Suter vendarle niso tako hude, da bi morala dlje časa mirovati. Bo pa zagotovo izpustila začetek sezone svetovnega pokala v Söldnu.



»Pri padcu je imela še srečo, da ni nobenih zlomov, videti je bilo precej huje. Na srečo operacija ne bo potrebna, bo pa morala izpustiti štiri do šest tednov treninga na snegu. Škoda je, da bo morala izpustiti Sölden, saj ima letos večja pričakovanja tudi v veleslalomu, prvič bi lahko startala po prvi jakostni skupini,« so sporočili iz švicarskega tabora.



Suterjeva, sicer specialistka za hitri disciplini, je bila doslej znana kot zelo zanesljiva smučarka, padci so bili pri njej prava redkost. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo je poleg zlatega odličja v smuku osvojila še srebrno kolajno v superveleslalomu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: