Ilka četrta, vesela, da je živa

Corinne Suter je dobila uvodni smuk sezone. FOTO: Eric Gaillard/ Reuters



Hud padec Schmidhoferjeve

Izidi smuka v Val d'Iseru:

1. Corinne Suter (Švi) 1:44,62

2. Sofia Goggia (Ita) 1:44,73 +0,11

3. Breezy Johnson (ZDA) 1:44,82 +0,20

4. Ilka Štuhec (Slo) 1:45,27 +0,65

5. Nina Ortlieb (Avt) 1:45,59 +0,97

6. Ester Ledecka (Češ) 1:45,70 +1,08

7. Tamara Tippler (Avt) 1:45,87 +1,25

8. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:45,94 +1,32

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:45,95 +1,33

10. Elena Curtoni (Ita) 1:45,98 +1,36

...

28. Maruša Ferk (Slo) 1:47,06 +2,44

...



Skupna razvrstitev v svetovnem pokalu alpskih smučark (7/32):

1. Petra Vlhova (Slk) 425

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 275

3. Marta Bassino (Ita) 273

4. Michelle Gisin (Švi) 269

5. Federica Brignone (Ita) 248

6. Katharina Liensberger (Avt) 220

7. Lara Gut-Behrami (Švi) 189

8. Sara Hector (Šve) 174

9. Sofia Goggia (Ita) 166

10. Katharina Truppe (Avt) 154

...

20. Ana Bucik (Slo) 64

29. Ilka Štuhec (Slo) 50

29. Meta Hrovat (Slo) 50

38. Tina Robnik (Slo) 39

84. Neja Dvornik (Slo) 3

84. Maruša Ferk (Slo) 3

Slovenska alpska smučarkaje sezono 2020/21 svetovnega pokala odprla s četrtim mestom na današnjem smuku v Val d'Iseru. Prve stopničke v sezoni je zgrešila za 45 stotink sekunde.Najboljša slovenska smukačica se je na progo podala s številko 10 in ob prihodu v cilj dosegla tretji čas. Za zmagovalko Švicarko, ki je z 1:44,62 postavila najhitrejši čas, je zaostala 65 stotink sekunde. Na drugo mesto se je zavihtela Italijanka, ki je za najhitrejšo zaostala zgolj 11 stotink sekunde.Mariborčanko je prehitela Američanka s številko 18(+0,20), ki je Slovenko potisnila z odra za zmagovalke.Na tekmi je nastopila tudi, ki je s startno številko 52 zasedla 28. mesto (+2,44), kar so njene prve smukaške točke v svetovnem pokalu v treh letih in devetih mesecih.»Vesela sem že zato, ker sem preživela. Nekatere padce je bilo težko gledati. Zadovoljna sem tudi z rezultatom, sem konkurenčna, jutri imam še eno priložnost in še precej rezerv,« je povedala Štuhčeva, ki jo jutri čaka superveleslalom.Tekma je bila dolgo prekinjena zaradi hudega padca avstrijske smučarke, ki je prebila zaščitne ograje in so jo morali v ciljno areno pripeljati z reševalnimi sanmi. Svetovna prvakinja v superveleslalomu iz St. Moritza (2017) je šla na progo s številko 11. Enaintridesetletna smučarka je pri hitrosti 115 kilometrov na uro prebila zaščitno ograjo.Za nekaj časa so prekinili tekmo. S smučmi je prerezala mreže in v gozdu ostala skrita pred kamerami. Reševanje je potekalo nekaj časa. Tekmovalko so odpeljali v bolnišnico, o njenem zdravstvenem stanju pa za zdaj ne poročajo. Tekmo so nato nadaljevali.