Ilka Štuhec peta tudi na drugem smuku v Lake Louisu

Ilka Štuhec je tudi na drugem smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Lake Louisu v Kanadi osvojila peto mesto. Tako kot lani je na obeh smukih v Lake Louisu zmagala Italijanka Sofia Goggia. Najboljša slovenska smukačica, ki je obetavne čase kazala že na treningih, je tokrat za zmagovalko zaostala za 96 stotink sekunde.

Zmagovalki se je najbolj približala Avstrijka Nina Ortlieb (+0,34), ki je na drugo mesto skočila s številko 26 in za pičle tri stotinke sekunde prehitela Švicarko Corinne Suter, ki je bila na prvem smuku druga. Četrta je bila njena rojakinja Joana Hählen (+0,59). Mariborčanka si je peto mesto delila z Avstrijko Mirjam Puchner in znova dokazala, da sodi v sam smukaški vrh. Na obeh smukih, ki so jih izpeljali v Lake Louisu, se je prebila v najboljšo peterico, z dvema uvrstitvama na peto mesto je peta tudi v posebnem smukaškem seštevku.

Našla je stare občutke

Dvakratna smukaška svetovna prvakinja se je v novo sezono podala na drugem mestu večne lestvice slovenskih smučark in smučarjev po številu zmag v svetovnem pokalu. Letos bo iskala pot do desete zmage na tekmah svetovnega pokala. Lani je v Lake Louisu denimo pristala na 16. in 20. mestu, v superveleslalomu pa je ostala brez uvrstitve. Letos je, tudi z novim opremljevalcem smuči, našla stare občutke in se prebila tik pod stopničke. Od teh jo je v petek ločilo 36 stotink sekunde, v soboto pa 59 stotink.

Lani je na vseh treh preizkušnjah v Lake Louisu slavila Italijanka Sofia Goggia, nosilka smukaškega malega globusa v minulih dveh sezonah. Goggia je bila pred vsemi tako v petek kot v soboto. V Kanadi je števec zmag v svetovnem pokalu premaknila na številko 18, s 14. smukaškimi zmagami je postala najuspešnejša italijanska smukačica.

Čeprav je Kanado izpustila Američanka Mikaela Shiffrin, še naprej ohranja mesto vodilne v razvrstitvi svetovnega pokala z 265 točkami. Goggia, ki ima 200 točk, bi Američanko lahko prehitela že v nedeljo, ko bodo v Lake Louisu izpeljali še superveleslalom.