Ilka Štuhec s »polnim plinom« do zmage

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je vrhunsko pripravljenost potrdila tudi na drugem (nekoliko skrajšanem smuku za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo. Z novo imenitno predstavo je dan po drugem mestu prehitela vse tekmice in povsem zasluženo slavila zmago.

»V zadnjem obdobju spet zelo uživam v smučanju. Zaupam sebi in opremi, ki jo imam. To je popoln dan. Že zjutraj, ko sem se zbudila, sem se dobro počutila, se odpravila na štart in s 'polnim plinom' presmučala progo,« je bila v pogovoru za nemško televizijsko postajo ZDF nasmejana Štuhčeva.

Mariborska šampionka se tako veseli jubilejne desete zmage v svetovnem pokalu, prve po sušnih štirih letih. Pred tem je nazadnje z vso konkurenco opravila 19. decembra 2018, ko je bila najhitrejša na superveleslalomu v Val Gardeni.

Štuhčevi se je presenetljivo najbolj – na 0,26 sekunde – približala Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, ki je s štartno številko 30 pridrvela na drugo mesto, tretja pa je bila Italijanka Elena Curtoni (+ 0,34). Njena rojakinja Soffia Goggia, ki se je veselila zmage na včerajšnjem smuku, je imela obilo sreče, saj je pri visoki hitrosti prezrla grbino in padla, na srečo pa se pri tem ni poškodovala.

Na nehvaležnem četrtem mestu sta skupaj pristali Norvežanka Ragnhild Mowinckel in Švicarka Lara Gut-Behrami, ki sta za Ilko zaostali za 35 stotink sekunde. Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin (+ 0,39) je za šestouvrščeno Švicarko Prisko Nufer (+ 0,37) zasedla sedmo mesto.