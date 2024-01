Ilka Štuhec za dve mesti izboljšala petkovo uvrstitev v Cortini

Norvežanka Ragnhild Mowinckel je zmagovalka drugega smuka v dveh dneh v Cortini d'Ampezzo za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Na drugo mesto se je kot 26. na startu zavihtela Američanka Jacqueline Wiles (+0,35) ter se uvrstila pred Italijanko Sofio Goggia (+0,44). Slovenka Ilka Štuhec je bila 19. (+1,51), potem ko je bila v petek 21.

Nesrečni Mikaela Shiffrin in Corinne Suter

Tudi današnji smuk ni potekal brez težav, bilo je več prekinitev zaradi padcev in tudi vetra, zaradi katerega so odpovedali četrtkov trening. Ta je najmočneje pihal v srednjem delu olimpijske proge Tofane, ki bo prizorišče ženskih tekem na olimpijskih igrah leta 2026. A tekmo so le spravili pod streho. Po številnih odstopih je bilo na startnem seznamu 45 tekmovalk. Od teh je progo od starta do cilja prevozilo le 33.

Ilka Štuhec med smučanjem. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Petkov smuk se je končal s petimi tekmovalkami na zmagovalnem odru, ko so si tri smučarke razdelile tretje mesto, a je razplet zasenčil grd padec najboljše smučarke v karavani, Američanke Mikaele Shiffrin. To so morali s hriba evakuirati s helikopterjem. Shiffrin jo je po prvem pregledu odnesla brez hujših posledic.

V petek se je huje poškodovala tudi Švicarka Corinne Suter, olimpijska prvakinja v smuku leta 2022, ki si je levo koleno poškodovala pri doskoku nedaleč od mesta, kjer je padla Shiffrinova. Suter je s poškodbo kolenskih vezi in meniskusa že končala sezono.