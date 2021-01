Ilka Štuhec zatrjuje, da bo do tekme tako, kot mora biti

V St. Antonu bosta v soboto in nedeljo na sporedu ženski smuk in superveleslalom za svetovni pokal. Na avstrijskem Tirolskem je tudi Ilka Štuhec, ki je po tekmah v Val d'Iseru praznične dni preživela doma, nato pa nekaj dni trenirala v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bo tekmovala tik pred odhodom na svetovno prvenstvo.



»Opravili smo zelo dober tridnevni trening, imeli smo zelo dobre razmere. Trening je bil izziv, saj je bila vidljivost slaba. Ilka mora napredovati predvsem pri smučanju v zahtevnih zavojih. Želimo si nadgrajevati rezultate iz Val d'Isera,« je bil – kot so sporočili iz tabora slovenske smukaške šampionke – zadovoljen trener Stefan Abplanalp.



Danes je bil na sporedu prvi od dveh smukaških treningov. Štuhčeva je za najhitrejšima na progi, domačinko Tamaro Tippler in Švicarko Laro Gut-Behrami, na 24. mestu zaostala za 1,56 sekunde. »To je bil klasičen prvi trening. Uštela sem se glede linije v zgornjem delu in posledično izgubila hitrost,« je pojasnila Mariborčanka. »Razmere so vrhunske, proga je v super stanju, tudi vreme je lepo, res je užitek smučati. Na tekmah pričakujem, da bom od štarta do cilja smučala kar najboljše,« je pripomnila Štuhčeva.

Maruša Ferk pristala na 37. mestu

V St. Antonu so nazadnje smučarke tekmovale pred sedmimi leti, ko je superveleslalomsko tekmo dobila Tina Maze, smukaško pa Američanka Alice McKennis. Štuhčeva je takrat smuk končala na 20., superveleslalom pa na 31. mestu. »Tekmovati na progi, na kateri nismo vsako leto, je svojevrsten izziv. Vmes nekoliko pozabiš, kakšen je teren in kje moraš biti najbolj pozoren ter natančen. Na srečo imamo na voljo treninge, tako da bo do tekme vse tako, kot mora biti,« je napovedala dvakratna svetovna smukaška prvakinja.



Na prvem smuku te sezone v Val d'Iseru je zasedla četrto mesto, na drugem pa na istem prizorišču sedma. V superveleslalomu je v Franciji pristala na 15. mestu. Na današnjem treningu smuka je nastopila tudi Maruša Ferk, ki je z zaostankom 2,34 sekunde dosegla 37. čas.

