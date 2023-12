Selitev izguba za Štajerce, a prav je, da tekma ostaja v Sloveniji

Tudi v sezoni 2023/24 bo Zlata lisica ostala na sporedu tekem svetovnega pokala, tudi tokrat bo tekma v Sloveniji, le preselila se bo v Kranjsko Goro. Kaj o selitvi prizorišča Zlate lisice z mariborskega Pohorja na znamenito strmino v Kranjski Gori menita dva zaprisežena Štajerca, ki jima ta tekma veliko pomeni?

Ilka Štuhec: Zlata lisica mi je bila navdih kot otroku

Ilka Štuhec. FOTO: Jaka Arbutina/mediaspeed.net

Zlata lisica je smučarski sinonim za Maribor. Kot otrok sem na Zlati lisici gledala najboljše, ko sem sodelovala na žrebu številk, sem sanjala, da bom enkrat jaz kot smučarka stala na takšnih odrih. Zlata lisica mi je bila navdih, na lastne oči sem videla, kaj želim, ko sem gledala najboljše smučarke. Spomnim se, kako je Maribor zaživel v času Zlate lisice, vzdušje v cilju je bilo vrhunsko.

Življenje me je nagradilo, da danes te otroške sanje lahko dejansko živim in doživljam. In nikoli jih ne jemljem kot samoumevne. Vedno, ko pristopijo mladi, otroci, na nek način vidim sebe in majhno Ilko, ki išče navdih in poseben trenutek. Zato si z veseljem vzamem čas in se z njimi pogovorim, dam avtogram in sliko. Ko sem tekmovala na Pohorju, sem vedno čutila izjemno podporo domačega občinstva. Organizacija tekme je bila vrhunska in izguba tekme v Mariboru je zaradi teh vidikov velika škoda. Moram izreči veliko pohvalo organizatorjem, ki so vedno dali vse od sebe in pripravili progo po najboljših močeh. Tudi ostale tekmovalke so rade prihajale na Pohorje, saj je ta tekma posebna, je v večjem mestu, kar ni običajno za svetovni pokal.

Proti razmeram ne moremo tekmovati. Zlata lisica se je preselila v Kranjsko Goro – za Maribor je to resda izguba –, a še vedno je tekma v Sloveniji. Tu jo moramo obdržati. To je pomembno za slovensko smučanje, ki ima izjemno tradicijo. In takšne tekme so navdih, motivacija, priložnost, da smučanje v Sloveniji živi na najvišji možni svetovni ravni. Tega ne smemo pozabiti in za to se moramo zavzemati.

Zoran Predin: Za naše lisičke bomo navijali naprej

Zoran Predin. FOTO: Dejan Javornik

Kaj mi pomenita prireditev in tradicija Zlate lisice? O dogodku imam zelo visoko mnenje, šlo je za pomemben športni praznik. Oče Zlate lisice, pokojni advokat, je bil denimo svetovljan z vplivnimi zvezami v nekdanji Jugoslaviji. Maribor je z atraktivno »nižinsko« smučarsko tekmo s ciljem na robu mesta zanesljivo postavil v Evropo. Še več: do Festivala Lent je bila Zlata lisica največja tradicionalna in uveljavljena mednarodna prireditev v Mariboru.

Na Zlato lisico me vežejo samo lepi spomini. Z lisico je namreč živelo celo mesto. Bili smo ponosni, da gostimo najboljše smučarke na svetu. Ko so začele zmagovati tudi naše, pa je bilo navdušenje nepopisno. Velikokrat sem nastopal in pel na prireditvi tudi sam.

Kaj pravim na to, da morda res ni več možnosti, da bi dogodek ostal v Mariboru in da so vskočili Gorenjci? Podnebne spremembe in zapoznelo spoznanje, da bi bilo potrebno že pred tridesetimi leti infrastrukturo lisice prestaviti višje na Pohorje, so spektakel preselile na Gorenjsko. »Tota« je ostala samo še zaradi tehnične ekipe Drejča Rečnika, ampak je vsaj ostala v Sloveniji. Prav zato bomo za naše lisičke navijali še naprej.