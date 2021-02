Ilki se vse skupaj ni zdelo tako počasi, kot je na koncu izpadlo

Kriechmayr je prvi avstrijski svetovni prvak v smuku po letu 2003.

Pri drugem merjenju časa je bila Štuhčeva še hitrejša od Suterjeve.

Na štartu ženskega smuka je bilo le 31 tekmovalk iz 16 držav.

Zadovoljna s pristopom, ne pa z rezultatom

Avstrijski šampion Vincent Kriechmayr je ponosno pokazal svoji zlati kolajni iz superveleslaloma in smuka. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Kline: Sposoben bi bil seči tudi višje

0,01

sekunde je bil novi smukaški svetovni prvak, Avstrijec Vincent Kriechmayr, hitrejši od Nemca Andreasa Sanderja.

Slovenska smučarska kraljicaje po dobrih štirih letih vladavine sestopila s smukaškega prestola. Po zelo spodbudnem smučanju na petkovih treningih smuka na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, na katerih je pokazala zobe z 8. in 6. mestom, so se čez noč spet močno povečala pričakovanja njenih navijačev. In verjetno so se dvignili tudi Ilkini apetiti, ki pa si jih slovenska smukaška kraljica na slikoviti progi Olympia delle Tofane ni potešila, ko je šlo zares.Med vsega 31 tekmovalkami iz 16 držav si je 30-letna Mariborčanka prismučala zgolj 14. mesto, s katerim je na vrhuncu sezone pristala v zlati sredini. Od najžlahtnejše kolajne, s katero se je v kraljevski disciplini okronala na prejšnjih dveh alpsko-smučarskih svetovnih prvenstvih v St. Moritzu '17 in Åreju '19, pa je bila na koncu precej oddaljena. Od švicarske zmagovalkCorinne Suter jo je ločilo 1,30 sekunde, še več pa je za najboljšimi zaostala naša druga udeleženka smuka(22.), ki je prehitela le devet tekmic.Toda Štuhčeva, ki jo je zaradi prepiha na vrhu zeblo, je začela odlično. Potem ko se je odločno pognala iz štartne hišice, je bila pri prvem merjenju časa za 0,44 sekunde hitrejša od Suterjeve. Pri drugem je imela še 16 stotink naskoka, pri tretjem je bila še v igri z zaostankom 0,12, nakar se je ta povečal na 36 stotink. Stik z najboljšimi je dokončno izgubila v predzadnjem delu (+ 0,91), v katerem se ji je v smučanje prikradla več(ja) napak(a).»Poskušala sem dati vse od sebe, pri takšnem nastopu pa se na podlagi, ki je bila še boljša in hitrejša kot na treningu, prej zgodi kakšna (večja) napaka. Tokratna me je stala kar nekaj dragocenega časa. A sem se borila naprej, pri čemer se mi vse skupaj ni zdelo tako 'počasi', kot je na koncu izpadlo,« je razkrila svetovna prvakinja izpred dveh in štirih let, za katero je nekdanja avstrijska šampionka, strokovna komentatorka na ORF, ugotavljala, da je smučala opazno bolje kot v superveleslalomu, da pa s spodnjim zavitim delom verjetno tudi zaradi bolečin v gležnju ni opravila tako dobro, kot sicer zna.Štuhčeva se na težave, s katerimi se spopada v zadnjem obdobju, ni izgovarjala. »Ni se izšlo tako, kot sem si želela,« je še dodala slovenska zvezdnica, za katero se je 46. SP že končalo, ne pa še tudi sezona. Zdaj si bo privoščila nekaj dni premora, nakar se bo začela pripravljati na naslednje preizkušnje za svetovni pokal konec meseca v Val di Fassi, kjer bosta dva smuka in en superveleslalom.Še pri Cortini pa je z mislimi Suterjeva, ki je srebrni kolajni s superveleslaloma dodala še zlato v smuku. Tako je postala prva švicarska svetovna prvakinja v kraljevski disciplini po legendarni, ki je bila najhitrejša tako v Crans Montani '87 kot tudi dve leti pozneje v Vailu. »Zdi se mi, kot da sanjam. Tega dneva, enega najlepših v življenju, nikoli ne bom pozabila,« je od silne sreče kar žarela 26-letna Suterjeva, ki se ji je presenetljivo najbolj približala srebrna Nemka, švicarsko slavje pa je dopolnila bronastaMed moškimi se jepo četrtkovem zmagoslavju v superveleslalomu ovenčal z zlato kolajno tudi včeraj v smuku. Tako je postal prvi avstrijski svetovni prvak v kraljevski disciplini po, ki je vse tekmece pustil za seboj leta 2003 v St. Moritzu. »To je bila res nora tekma,« se je v cilju smejalo 29-letnemu šampionu iz Linza, ki je v dvoboju za zlato lovoriko za pičlo stotinko sekunde prehitel Nemca. Bronasto odličje si je prismučal ŠvicarOd Slovencev je bil v »veleslalomu«, kot so nekateri hudomušno poimenovali tekmo na zaviti progi Vertigine, najboljši, ki je pristal na 15. mestu. »Menim, da bi bil sposoben seči tudi višje,« je ocenil 29-letni Mariborčan.je med 42 tekmovalci iz 17 držav zasedel 23. mesto, novinecpa je izpadel.