Ilki Štuhec ni preostalo drugega, kot da je pospravila opremo

Najboljše alpske smučarke na svetu nimajo sreče. V Val di Fassi so bili prisiljeni odpovedati tudi drugi superveleslalom za svetovni pokal.

Potem ko so zaradi obilnega sneženja prečrtali že včerajšnjo tekmo, so si nadejali, da bodo imeli italijanski prireditelji tako več časa za pripravo današnje proge. A tudi to ni bilo dovolj. Ilki Štuhec in njenim tekmicam zato ni preostalo drugega, kot da so pospravile opremo in se začele pripravljati za vrnitev domov.

»Ponoči je zapadlo dodatnih 20, 30 centimetrov snega. Čeprav so si delavci na progi po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jo ustrezno usposobili za preizkušnjo, jim to ni uspelo,« je pojasnil trener avstrijske reprezentance Roland Assinger. Do konca sezone bosta tako na sporedu le še dva ženska superveleslaloma: 3. marca v Kvitfjellu in nato še 22. marca na finalu svetovnega pokala v Saalbachu.

V posebnem seštevku te discipline najbolje kaže vodilni Švicarki Lari Gut-Behrami (360 točk), ki pa ima le pet točk naskoka pred Avstrijko Cornelio Hütter. Na tretjem mestu je Italijanka Federica Brignone (326). Ilka Štuhec je s 16 točkami šele na 40. mestu.