Ilko Štuhec je na smukaškem prestolu nasledila Corinne Suter

Ilka Štuhec je bila razočarana, a je dala vse od sebe, kot je povedala. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

je naslov svetovne prvakinje v smuku predala Švicarki. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo je dvakratna svetovna prvakinja v svoji paradni disciplini slabše od pričakovanj odsmučala progo in za zmagovalko zaostala sekundo in 30 stotink ter osvojila 14. mesto.Suterjeva je končala vladavino Slovenk na treh svetovnih prvenstvih, saj pred Štuhčevo najprestižnejšo tekmo na SP najhitreje smučalaIlka Štuhec je startala s številko 17 in je iz vseskozi nabirala zaostanek ter v cilj prišla šele kot 12.je s startno št. 21 osvojila 21. mesto.»Naredila sem eno napako po tretjem merjenju vmesnega časa, imela sem občutek, da sem prinesla več hitrosti ter se prepočasi odzvala. Česa drugega ne morem reči. Razočarana sem nad rezultatom. Začela sem dobro. Na delu proge proti Tofani sem se za sekundo za trenutek zamislila, po tleh se nič ni videlo in vrata so stala nasproti. Zavedala sem se napake. Vseeno sem mislila, da bo rezultat nekoliko boljši. A sem dala vse od sebe,« je svoj nastop na SP za TV Slovenija ocenila naša najboljša alpska smučarka.Drugo mesto je z 20 stotink zaostanka presenetljivo osvojila Nemka, švicarsko slavje pa je s tretjim mestom dopolnila svetovna prvakinja v superveleslalom Lara Gut Behrami (+ 0,37).