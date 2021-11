Jakov Fak brezhiben s puško, pri teku ni blestel

Šved Sebastian Samuelsson je zmagovalec prve šprinterske preizkušnje v novi sezoni biatlonskega svetovnega pokala. V Östersundu je 24-letni domačin ugnal Norvežana Vetleja Sjaastada Christiansena za 11,8 sekunde, še za štiri desetinke več pa je zaostal tretji, prav tako Norvežan Johannes Thingnes Boe. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 13. mestu.

Tekmo je sicer odprl prav Fak, ki je na prvem streljanju hitro pokril vseh pet tarč, stoje pa je bil nato še enkrat brezhiben. Tek je bil znova tisti, ki je 34-letnega slovenskega reprezentanta oddaljil od najvišjih mest. Za Samuelssonom je na koncu zaostal za 1:08,1 minute.

Do točk tudi Dovžan

Deset let mlajši Šved je bil danes prav tako brezhiben na strelišču, hkrati pa tudi izjemno hiter tudi v smučini. Poskrbel je za popoln švedski dan, saj je žensko preizkušnjo dobila njegova rojakinja Hanna Öberg. Sam pa se je podpisal pod drugo zmago v svetovnem pokalu in skupno osme stopničke. Nemočna sta bila v boju z domačinom Norvežana Christiansen in mlajši od bratov Boe. Predvsem slednji na začetku nove sezone še ni v odlični tekaški formi.

Miha Dovžan je danes zasedel 33. mesto.FOTO: Matej Družnik/Delo

Do točk je od Slovencev danes prišel tudi Miha Dovžan, ki je pokril vseh deset tarč, v teku pa ni bil najbolj konkurenčen in kot 33. zaostal za Samuelssonom za 1:36,2 minute. Klemen Bauer (+2:31,1) je s tremi napakami na strelišču končal na 66. mestu, tik za njim pa je bil še Rok Tršan (2:32,6), ki je prav tako kot Fak in Dovžan pokril vseh deset tarč. Mladi Anton Vidmar je na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu zasedel 98. mesto z enim zgrešenim strelom ter zaostankom 3:14,1 minute.

Dekleta daleč zadaj

Slovenske biatlonke so bile danes daleč od točk. Najboljša med njimi je bila Živa Klemenčič na 78. mestu. Zgrešila je dva strela in za zmagovalko zaostala za 2:30,4 minute. Še dobrih 16 sekund več je na 87. mestu s tremi zgrešenimi streli zaostala Polona Klemenčič. Tretja slovenska predstavnica Nika Vindišar je bila 96. Zgrešila je dva strela in zaostala za 3:01,7 minute.