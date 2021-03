Jakov Fak ob Francozovem prvencu deveti

Jakov Fak je odlično streljal, malo slabše pa mu je šlo v smučini. FOTO: Matej Družnik

Biatlonci so se v Novem Mestu na Češkem pomerili v sprintu za svetovni pokal. Prve zmage v karieri se je veselil Francoz, ki je za 2,4 sekunde ugnal Švedain za 4,4 Nemca. Vsi trije so zadeli vseh 10 tarč.Med Slovenci je bil na Moravskem s strelsko ničlo najboljšina devetem mestu.je bil 52.,z enim kazenskim krogom 55.,pa z dvema 69., s čimer je ostal tudi brez nastopa na nedeljskem zasledovanju.Junak svetovnega prvenstva na Pokljuki Norvežanje z enim zgrešenim strelom osvojil četrto mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zaostanek za rojakom, ki je danes osvojil 11. mesto, zmanjšal na 19 točk.Na še kakšno točko Lægreid računa tudi v nedeljo, saj bo imel na startu dirke skoraj pol minute prednosti pred rojakom, ki je bil danes na strelišču nenatančen trikrat. Fak je v skupnem seštevku 11.»Glede strelskega dela je bilo odlično. Ne bi moglo biti bolje. Je pa problem, da se v teku nisem najbolje počutil. Poskusil sem enakomerno razporediti moč, da bi imel še v zadnjem krogu dovolj hitrosti. To mi je nekako ratalo, bi pa moral biti hitrejši za boljši rezultat. Ta ni tako daleč, a vseeno bi moral teči kakšnih 15 sekund hitreje. Pričakujem, da bo jutri zanimiva tekma, da bo težko. Poskušal bom napadati višje uvrstitve, zadeti vse strele in se s tem prebiti naprej,« se je že v nedeljo ozrl Fak.