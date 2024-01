Jakov Fak prehitel kar 19 tekmecev

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (12/21):

1. Johannes Thingnes Bø (Nor) 671, 2. Tarjei Bø (Nor) 593, 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 589, 4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 509, 5. Endre Stroemsheim (Nor) 505, 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 452 ... 25. Jakov Fak (Slo) 185 34. Lovro Planko (Slo) 92 40. Anton Vidmar (Slo) 64 50. Miha Dovžan (Slo) 33.