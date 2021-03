Jakov Fak v zasledovanju pridobil kar 16 mest

Rezultati zasledovalne preizkušnje v Östersundu:

1. Laegreid 32:40,5 (2), 2. J. T. Bø (oba Nor) + 22,6 (3), 3. Hofer (Ita) 32,4 (4), 4. Samuelsson (Šve) 51,1 (6), 5. Lesser (Nem) 56,3 (2), 16. Fak 2:07,5 (3), 43. Tršan 4:07,8 (3), 52. Dovžan (vsi Slo) 5:02,7 (4).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (25/26):

1. J. Th. Bø 1038, 2. Laegreid (oba Nor) 1034, 3. Fillon Maillet (Fra) 915. 4. Ta. Bø 882, 5. Dale (oba Nor) 829, 11. Fak 666, 48. Dovžan 107, 79. Bauer 17, 84. Tršan 14, 92. Cisar (vsi Slo) 5.

Najboljšemu slovenskemu biatloncuje na zasledovalni preizkušnji za svetovni pokal v Östersundu uspel zelo dober nastop. Z 32. mesta, ki si ga je pritekel in pristreljal v šprintu, je napredoval na 16., kar pomeni, da je pridobil kar šestnajst mest.Zmago je požel Norvežan, ki je izkoristil slab zadnji strelski nastop drugouvrščenega rojakain tako odločitev o dobitniku velikega kristalnega globusa preložil na jutrišnji dan, ko bo na sporedu tekma s skupinskim štartom. Razlika med obema »Vikingoma« na vrhu skupne razvrstitve zdaj znaša vsega štiri točke, kolikor ima Bø naskoka pred Laegreidom.Fak je po treh zgrešenih tarčah za Laegreidom zaostal za dobri dve minuti (+ 2:07,5). »Včerajšnjo uvrstitev sem izboljšal za 16 mest, zgrešil sem trikrat. Ni bilo tako preprosto. Vseeno bi lahko naredil kaj bolje. Danes smo imeli predvsem boljše smuči, zaradi česar je bilo lažje tekmovati in tudi napredovati. Delno sem lahko s tem nastopom zadovoljen. Upam, da bom prihranil dovolj energije in da bom lahko jutri naredil še kakšen boljši rezultat,« si je zaželel 33-letni as iz Mrkoplja v Gorskem Kotarju.Na današnjem zasledovanju sta od slovenskih biatloncev nastopila tudi(+ 4:07,8/3) in(+ 5:02,7/4), ki pa sta s 43. oziroma 52. mestoma znova ostala praznih rok.