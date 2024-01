Je Timi Zajc že svetovni prvak?

Posamična tekma na 28. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih naj bi se s tretjo (in zatem četrto) serijo nadaljevala ob 14. uri. Toda za zdaj nič ne kaže, da bi ju lahko avstrijski prireditelji spravili pod streho. Na Kulmu namreč močno piha – približno tako kot v četrtek, ko so odpovedali kvalifikacije. Toda organizatorji se še vedno zanašajo na vremensko napoved, po kateri naj bi se ozračje popoldne vendarle umirilo. Današnjo poskusno serijo so sicer že odpovedali.

Po uvodnem tekmovalnem dnevu glavne trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota ni skrival zadovoljstva. »Vesel sem, da je Timi Zajc, ki je že na treningih kazal vrhunske skoke, pravi čas prišel v pravo formo. Marsikaj se lahko še zgodi, pomembno pa je, da zdaj deluje dobro,« je povedal 35-letni Velenjčan in na vprašanje, ali bi podpisal, če bi mu kdo ponudil odpoved 3. in 4. serije, odkimal z glavo: »Še zmeraj je v igri za kolajno tudi petouvrščeni Lovro Kos. Če bi bil med prvimi tremi, pa bi o tem razmislil,« je pristavil v smehu. Za brata Domna (15.) in Petra Prevca (16.) je pojasnil, da potrebujeta malce več sproščenosti

V zelo dobrem položaju je po prvem dnevu tudi Lovro Kos. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Vnaprej opozoril na Slovence

Svetovni rekorder Stefan Kraft (253,5 m iz Vikersunda '17), ki so mu mnogi že vnaprej okrog vratu obesili zlato kolajno na Kulmu, je že pred začetkom svetovnega prvenstva za tukajšnje medije napovedal, da bodo slovenski asi med njegovimi najhujšimi tekmeci. A med njimi ni nikogar izpostavil poimensko. Resno je sicer računal tudi z Nemcem Andreasom Wellingerjem (4. po prvem dnevu) in Japoncem Rjojujem Kobajašijem (13.).

»Če bo Timi spet letel tako kot v petek, ga bo težko premagati. Če pa si bo privoščil kakšno napako, je mogoče takšen zaostanek (12,3 točke) na letalnici hitro nadomestiti,« je razmišljal 30-letni šampion iz Schwarzacha v Pongauu. Kot velik ljubitelj nogometa in zapriseženi navijač münchenskega Bayerna je sicer za polete dejal: »To je liga prvakov smučarskih skokov!«