Zmagoslavje Graneruda, od Slovencev tokrat najboljši Jelar

Na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju je zmagal Halvor Egner Granerud. S skokoma, dolgima 135 in 139,5 metra, je norveški zvezdnik za 2,3 točke ugnal Avstrijca Stefana Krafta (138,5 m in 132 m), ki je po prvem »polčasu« še vodil. Granerud je tako še malce povečal vodstvo v seštevku norveške turneje Raw Air.

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil tokrat Žiga Jelar (132,5 m in 127,5 m), ki je bil sedmi. Toda glede na to, da je bil po uvodni seriji še tretji, verjetno ni bil zadovoljen z razpletom. Slabše razmere je imel v drugi seriji tudi svetovni prvak Timi Zajc (130 m in 126,5 m), ki je s šestega mesta zdrsnil na deseto.

»Sedmo mesto je zelo lep rezultat, a mogoče je malo grenkega priokusa. Vseeno menim, da sem danes prikazal dva zelo, zelo lepa skoka. A to je šport v naravi, včasih se pokrije, včasih ne. V četrtek nas čaka že nova tekma in zelo se veselim nadaljevanja turneje,« je dejal Jelar, medtem ko je Zajc dodal: »Spet sem zelo zadovoljen s svojima skokoma, rezultat je tudi soliden. Veselim se prihodnjih tekem.«

Anže Lanišek (121 m in 135 m) je v finalu pokazal zobe in s 27. mesta napredoval na končno 18. mesto. V drugi seriji sta nekaj mest pridobila tudi Domen Prevc (123,5 m in 125,5 m) in mladinec Rok Masle (120 m in 131,5 m), ki sta drug za drugim pristala na 21. oziroma 22. mestu.

Norvežan Halvor Egner Granerud je slavil novo zmago. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Rezultati tekme za svetovni pokal v Lillehammerju: 1. Granerud (Nor) 257,7 (135, 139.5), 2. Kraft 255,4 (138.5, 132), 3. Fettner 235,9 (125.5, 138), 4. Tschofenig (vsi Avs) 235,8 (128.5, 132), 5. Geiger (Nem) 234,0 (130, 133.5), 7. Jelar 232,1 (132.5, 127.5), 10. Zajc 227,9 (130, 126.5), 18. Lanišek 213,5 (121, 135), 21. D. Prevc 206,2 (123.5, 125.5), 22. Masle 206,0 (120, 131.5), 46. Kos (vsi Slo) 40,6 (95).

Po prvem »polčasu« je bil na vrhu Kraft

Po uvodni seriji je najbolje kazalo Stefanu Kraftu. Avstrijski šampion je poletel 138,5 metra daleč. Za svoj skok je zbral 130,1 točke, 8,8 več kot drugouvrščeni Norvežan Halvor Egner Granerud (135 m).

Odličen nastop je prikazal Žiga Jelar (132,5 m), ki je držal izvrstno tretje mesto, v zelo dobrem položaju pa je bil tudi Timi Zajc (130 m), ki je bil šesti. Na žalost pa prvi skok ni najbolje uspel našemu najboljšemu reprezentantu Anžetu Lanišku, ki je pristal pri 121 metrih, kar je bilo v uvodni seriji dovolj za 27. mesto.

V finale sta se uvrstila tudi Domen Prevc (123,5 m) in Rok Masle (120 m), ki sta zasedala 23. oziroma 27. mesto, prekratek pa je bil spet Lovro Kos (95 m), ki je tekmo končal na 46. mestu.

V Lillehammerju bodo jutri po ženski preizkušnji (16.30) moške kvalifikacije (19.15) za še drugo tekmo skakalcev, ki se bo v četrtek začela ob 16.30.