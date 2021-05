Jernej Damjan skakalne smuči postavil v kot

Po temeljitem razmisleku se je Jernej Damjan odločil svoje skakalne smuči postaviti v kot. »Za menoj je sila turbulentna sezona. Vedno sem veljal za stabilnega skakalca. Letos pa sem naredil kakšnih petdeset skokov, pri katerih sem se le za las izognil padcu,« je 37-letni Ljubljančan razkril enega od razlogov, zaradi katerega je sklenil končati svojo športno pot.



Po tekmah za celinski pokal v Willingenu na začetku februarja sta se s trenerjem Igorjem Medvedom odločila, da se mora resetirati oziroma izbrisati vse (slabe) občutke. »Prišlo je celo tako daleč, da me je bilo na Bloudkovi velikanki na treningu tako strah kot še nikoli prej. Če bi imel takšne težave na letalnici, bi bilo zelo veliko možnosti, da bi naredil salto, česar pa si niti najmanj nisem želel. Na velikankah uživaš le takrat, ko dobro skačeš. Ker nisem bil v formi, mi ni preostalo drugega, kot da sem potegnil črto in si vzel premor,« je pojasnil, zakaj je predčasno končal sezono in se odpovedal tudi nastopom na finalu svetovnega pokala v Planici.



Na doseženo je lahko upravičeno ponosen. V svetovnem pokalu je dvakrat zmagal (Saporo 2014 in Kuusamo 2017) in še šestkrat stal na stopničkah, z velikih tekmovanj pa ima štiri moštvene kolajne – s svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu 2018 srebrno in bronasto iz Vikersunda 2012 ter bronasti z nordijskega SP v Oberstdorfu 2005 in Oslu 2011.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: