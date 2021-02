Jerneja Brecl skočila do brona na mladinskem svetovnem prvenstvu

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju se v slovenskem taboru veselijo prve kolajne. Zanjo je poskrbela smučarska skakalka Jerneja Brecl, ki je se je izkazala s tretjim mestom.



Skakalka iz SSK Mislinja je bila s skokom, dolgim 89 metrov, po uvodni seriji še četrta, na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa se je zavihtela s finalnim nastopom (91,5 m). Z zlato kolajno se je ovenčala Norvežanka Thea Minyan Bjørseth (98 m in 92 m), drugo mesto je osvojila Francozinja Josephine Pagnier (90 m in 91 m).



Naša druga najboljša tekmovalka je bila še ne 16-letna Nika Prevc (81 m in 81,5 m), ki je bila enajsta, dve mesti za njo je pristala Jerneja Repinc Zupančič (81 m in 86 m), Katra Komar (78 m in 75 m) pa je zasedla 25. mesto.

