Jeseničani po zasuku ugnali Cortino

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 7. krogu alpske lige v domači Podmežakli gostili italijansko Cortino in po preobratu zmagali s 4:2.

Čeprav je bilo razmerje strelov proti vratom tekmeca v uvodnih dveh tretjinah močno na strani Jesenic – 12:5, 10:5 –, so domači zaostajali že z 0:2, preden so gostitelji prišli do prvega zadetka.

Domače navijače je v 31. minuti razveselil Žiga Urukalo. Rdeči so nadaljevali pritisk in Tadej Čimžar je bil blizu izenačenja dve minuti pozneje, ko mu je strel z bližine ubranil gostujoči vratar.

V zadnji tretjini pa se je Jeseničanom le odprlo. Za las je mimo gostujočih vrat v 42. minuti švignil plošček Jake Šturma. Že v naslednji minuti je bil sam pred vrati Cortine Nejc Brus, ko ga je pri strelu oviral Andrea De Luca in si prislužil kazen. Železarji so potrebovali le 22 sekund, da so izenačili, ko je zadel Olli Valtola.

Domači so povedli v 50. minuti z golom Luca Slivnika, nato se je z nekaj dobrimi obrambami izkazal Bor Glavič in pomagal obdržati rdeče v vodstvu. Jeseničani so oblegali vrata tekmeca, minuto in 39 sekund pred koncem pa je Jaša Jenko zadel za 4:2. Dobro minuto pred koncem so gosti vratarja nadomestili z dodatnim napadalcem, a jim ni uspelo resneje ogroziti domačih vrat.