Johaugova zanesljivo do drugega zlata, Lampičeva solidna

Norveška zvezdnica smučarskega teka Therese Johaug je zmagovalka preizkušnje na 10 km v prosti tehniki na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu. Dvaintridesetletnica je na poti do druge zlate kolajne na SP prehitela tekmice za skoraj minuto, najboljša slovenska predstavnica pa je bila Anamarija Lampič na 18. mestu. Anja Mandeljc je ob debiju na SP zasedla 47. mesto (+3:26,9).



Lampičeva je po dveh kolajnah v šprintih na tem prvenstvu štartala še na razdalji in se solidno odrezala z 18. mestom. Začela je rezervirano in nato do konca preizkušnje, še posebej v zadnjih dveh kilometrih, pridobivala v primerjavi s tekmicami. V cilj je prišla s časom 25:16,6. Za zmagovalko je zaostala za 2:06,8 minute, za tretjo Švedinjo Ebbo Andersson pa za skoraj natanko eno minuto.

Nenehno je izgubljala

»Mislim, da sem konstanto izgubljala. Toda glede na to da je bila to moja tretja tekma, sem jo dobro oddelala. Za moj prosti slog je to kar vrhunsko,« je dejala Lampičeva. V soboto jo čaka še zadnji nastop. »Danes sem se odločila za štart, ker bi v vsakem primeru morala narediti neke intervale pred nastopom na 30 km. Tekma je zaradi tega najboljša izbira,« je še dejala 25-letnica iz Valburge.



Johaugova si je večji del razlike prismučala v drugem delu preizkušnje. Po polovici je imela le 8,6 sekunde prednosti pred Švedinjo Frido Karlsson. V cilj je nato pritekla kar 54,2 sekunde pred Karlssonovo, medtem ko je Anderssonova na tretjem mestu zaostala za 1:06,9.



Naslednja ženska preizkušnja bo štafeta 4 x 5 km, ki bo na sporedu v četrtek, za konec pa se bodo v soboto pomerile še na kraljevski razdalji 30 km klasično.



V sredo bodo na 15 km v prosti tehniki tekmovali moški.

