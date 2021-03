Jubilejni Vitranc zabetoniran s snegom

Žan Kranjec bo slovenski adut na domači tekmi. FOTO: Matej Družnik

Srečko Medven je navdušen nad trdoto proge. FOTO: Roman Šipić

Štefan Hadalin je vse boljši v slalomu. FOTO: Matej Družnik

V Kranjski Gori potekajo sklepne priprave za tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev, ki bosta na tekmovalni progi v Podkorenu 13. in 14. marca. Kranjska Gora bo gostila jubilejni 60. pokal Vitranc. Proga je zelo dobro utrjena. Na progi je pol metra snežnega betona, je dejal, generalni sekretar OK Pokala Vitranc.V Kranjsko Goro bodo prišli vsi najboljši, ki nastopajo v svetovnem pokalu. Pokal Vitranc bo namreč zadnja priložnost za izboljšanje izhodišč pred finalnimi preizkušnjami sezone svetovnega pokala v Lenzerheideju v Švici. Že zdaj so organizatorji prejeli najavo prihoda kar 125 tekmovalcev iz 28 držav. Na Gorenjsko bodo med drugimi pripotovali, vključno s slovenskima asomainZaradi pandemije novega koronavirusa bo pokal Vitranc brez navijaškega pridiha, tekmovalci, trenerji, serviserji, predstavniki medijev, delavci, organizatorji bodo v ločenih mehurčkih, brez negativnega testa pa dostop na prizorišče ne bo dovoljen., predsednik ASK Kranjska Gora in OK Pokal Vitranc, je na današnji virtualni novinarski konferenci povedal: »Čeprav v Kranjski Gori ni bilo turistov, pa smo proge odprli za treninge ekip. Vsi, ki so lahko trenirali, so trenirali, tudi Avstrijci, Kanadčani, Američani.«Medven pa je poudaril: »Strategijo, kako pripraviti tekmovanje, smo v celoti lahko preizkusili že januarja, ko smo kot nadomestno prizorišče izpeljali mariborsko Zlato lisico.« Proga je že zdaj v zelo dobrem stanju. Obvezno snežno kontrolo, ki je predpogoj Mednarodne smučarske zveze za izpeljavo tekme svetovnega pokala, je tako vodja tekmovanjaopravil kar telefonsko. Predstavnik tekmovanj v svetovnem pokalupa si je danes skupaj z Vidicem še sam ogledal progo ter se lahko prepričal, kako kakovostna je.Program Vitranca je tradicionalen. V petek bo prosti trening, v soboto in nedeljo tekmi, naprej veleslalom, nato slalom, z začetkoma prve in druge vožnje ob 9.30 in 12.30. Letos seveda odpadejo vse spremljevalne prireditve, koncerti, javni žreb startnih številk za nedeljski slalom. Organizatorji načrtujejo 1,5 milijona evrov težak proračun, ta se je za vsaj 100.000 evrov podražil zaradi vseh ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, ki ga bodo v večinskem delu pokrili s prodajo televizijskih medijskih pravic v tujini in manjši delež s sponzorskimi sredstvi.