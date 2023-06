Junaki skakalnic ob koncu junija po prve kolajne

Na evropskih igrah, ki jih zdaj v tretji izvedbi gostila Poljska, se bodo prvič merili tudi za kolajne v zimskem športu. V Zakopanah se bodo od 27. junija do 1. julija pomerili smučarski skakalci, tako ženska kot moška slovenska ekipa pa se bosta predstavili v skoraj popolnih sestavah.

»Vesela sem, da smo tudi skakalci dobili priložnost, da nastopimo na evropskih igrah. Smo sicer šele na začetku pripravljalnega obdobja na novo sezono, toda obenem smo uspešno nastopili na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Imamo močni ekipi v obeh konkurencah, tako da lahko precej pričakujemo. Moram pa priznati, da je malce nenavadno, ker smo prvič v družbi poletnih športov na predstavitvi slovenske reprezentance,« je v začetku junija povedala Nika Križnar.

Glavni trener moške reprezentance skokih Robert Hrgota je dejal, da so EI dobra popestritev poletnega dela priprav, obenem pa je zatrdil: »Čeprav bodo skoki prvič na tem tekmovanju, ga bomo vzeli resno kot vsako drugo. Navsezadnje bo na igrah mogoče osvojiti kolajne. Zaradi tega se bomo poskušali v Zakopanah odrezati čim bolje.«

Anže Lanišek se že vneto pripravlja na novo sezono. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hrgota je dodal, da je jasno, da sredi poletja ne more biti ekipa vrhunsko pripravljena.»"Naš šport je zimski, v naslednji zimi pa bosta v ospredju novoletna turneja in svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu. V Vikersundu smo lani osvojili naslov ekipnih svetovnih prvakov in zagotovo so pričakovanja podobna, mogoče tudi to, da bomo zmagali s 100 ali več točkami razlike.»

Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc so gotovo imena, ki lahko na srednji in veliki skakalnici ter tudi ekipno dosežejo vrhunske izide.

Podobno velja tudi za žensko vrsto, v kateri so Katra Komar, Ajda Košnjek, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič. Tako bi lahko ta šport zimskih olimpijskih iger obogatil slovensko bero kolajn tudi na evropskih igrah, ki potekajo v poletnem terminu.