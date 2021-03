Že jutri na letalnici tudi Tepeš

V dolini pod Poncami bo na letalnici bratov Gorišek od srede do nedelje potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2020/21. Znanih je vseh 13 slovenskih skakalcev, ki bodo imeli pravico nastopa v kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo posamično tekmo, prvi pa se bo po letalnici na torkovem preizkusu spustil Rok Tarman.



Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je že pred tem izbral 13 slovenskih skakalcev, ki bodo nastopili v sredinih in petkovih kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo posamično tekmo. V ekipi so vsi A-reprezentanti Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol, vsi B-reprezentanti Bor Pavlovčič, Cene Prevc, Lovro Kos, Anže Semenič in Rok Justin ter mladinska reprezentanta Jernej Presečnik in Tjaš Grilc.



Po decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih je Planica torej znova pripravljena, da pozdravi najboljše skakalce tega sveta, tokrat na tradicionalni marčevski prireditvi ob koncu sezone. Tudi tokrat pod Poncami, tako kot ob decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih, ne bo gledalcev, bo pa na sporedu dodatna tekma in sicer posamična v četrtek, zato se bo program začel že v sredo z uradnim treningom in kvalifikacijami.

Poletel bo tudi najmlajši iz Tepeševe družine

Preizkus letalnice pa bo na sporedu že v torek popoldne, predvidoma z dvema serijama, prva bo ob 15.30, druga pa ob 17. uri. Kot prvi se bo po letalnici znova spustil član domačega kluba Rateče Planica, Tarman. Triindvajsetletni skakalec je to vlogo opravljal že pred decembrskim svetovnim prvenstvom (poletel je 148 metrov) in pred marčevsko prireditvijo v Planici 2019 (182 metrov). Poleg Tarmana bodo v vlogi predskakalca še Andraž Pograjc, Lojze Petek, Matevž Samec, Nik Fabjan, Matija Vidic, Ernest Prišlič, Luka Robnik, Rok Oblak, Marcel Stržinar, Patrik Vitez, Mark Hafnar, Aljaž Osterc, Žak Mogel, Vid Vrhovnik, Nejc Toporiš, Jošt Sušnik, Matija Štemberger, Gašper Sršen, Gašper Brecl, Jon Tepeš, osemnajstletnik je najmlajši iz skakalne družine Tepeš in bo prvič poletel v Planici, in Marcel Rep.

