Olimpija zmagovita tudi na četrti tekmi

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 4. kolu lige ICEHL premagali Brunico z 2:1 (0:0, 0:0, 2:1); dvorana Tivoli, gledalcev 1600, sodniki: Kainberger, Zrnič (glavna), Hribar, Mantovani; strelci: 1:0 Tomaževič (Pavlin, Mahkovec, 42.), 2:0 Bičevskis (Hebar, Sabolič, 44.), 2:1 Mantinger (Purdeller, Andergassen, 55.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 2, Asiago 10.

Ljubljanski hokejisti so po temeljiti prenovi, večjem finančnem vložku kanadskega vlagatelja in s številnimi okrepitvami optimistično začeli novo sezono regionalnega tekmovanja. V prvih štirih krogih so dosegli prav toliko zmag, zadnji v tem uvodnem nizu je danes padel Pustertal iz Brunica.

Čeprav je bil na koncu izid tesen, pa so bili zeleno-beli precej boljši tekmeci. Ne nazadnje o tem priča tudi razmerje strelov (47:27), a je veselje domači zasedbi dolgo preprečeval vratar Olivier Roy.

Domači, ki so tudi danes igrali brez v petek poškodovanega Kala Kerbashiana, so imeli že v prvih dveh tretjinah več od igre, več strelov in tudi štiri priložnosti z igralcem več. A nič od tega niso izkoristili, čeprav so bili Žiga Pance, Robert Sabolič in Žiga Mehle nekajkrat blizu zadetka. Po drugi strani pa tudi vratar Lukaš Horak ni bil povsem brez dela, Pustertal je bil nevaren predvsem ob protinapadih.

Šele v 42. minuti so domači nato le strli južnotirolski oreh. Akcijo je s strelom od daleč začel kapetan Žiga Pavlin, pred golom pa je Blaž Tomaževič spretno podstavil palico in plošček preusmeril v gol.

Dve minuti pozneje je bilo 2:0, po strelu Tiana Hebarja je vratar plošček odbil, v mrežo pa ga je pospravil Maris Bičevskis.

Kljub premoči zmajev pa so gostje znižali, pet minut pred koncem je odbiti plošček v zraku dobro zadel Mathhias Mantinger in presenetil Horaka. A prave nevarnosti za izenačenje ni bilo, gostje so si pred koncem prislužili še eno izključitev, ob igri brez vratarja pa niso bili uspešni in tri točke so ostale v Tivoliju.

Na lestvici so zdaj Ljubljančani tretji z 11 točkami, pred njimi sta s stoodstotnim izkupičkom edini prestali še neporaženi moštvi Bolzano in Gradec s po 12. Naslednji teden jih čakata dve gostovanji, v petek pri Innsbrucku, v soboto pa v Feldkirchu pri Vorarlbergu.