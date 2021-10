Kilde razkril, kaj ju veže s Shiffrinovo

V Söldnu se bo prihodnji konec tedna z veleslalomskima preizkušnjama odprla nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Avstrijski prireditelji pričakujejo na tribunah 16.000 gledalcev, 7000 na ženski in 9000 na moški tekmi, na štartu katere pa ne bo domačega zvezdnika Vincenta Kriechmayrja, ki so ga – mimogrede – pred dnevi razglasili za najboljšega avstrijskega športnika leta.

Uvodnih preizkušenj pa ne bosta izpustila Mikaela Shiffrin in Aleksander Aamodt Kilde, ki sta od letošnje pomladi srečno zaljubljena. »Imava enake poglede na življenje, poleg tega si deliva strast do smučarskega športa,« je 29-letni Norvežan razkril, kaj ju veže. Shiffrinova je zaupala, da se je s Aleksandrovo pomočjo še izboljšala. »Od njega sem se naučila, da moram prav vsako vajo na treningu izvesti na polno,« je pojasnila 26-letna Američanka, ki uživa ob gledanju posnetkov Kildejevih nastopov.

Aleksander Aamodt Kilde in Mikaela Shiffrin sta srečna v ljubezni. FOTO: Instagram AAK

»Opazujeva drug drugega in se medsebojno proučujeva,« je povedala Shiffrinova in razkrila, da se bo v olimpijski zimi 2021/22 udeležila čim več tekem v hitrih disciplinah. »Toda moj poudarek bo kljub vsemu še vedno na slalomu in veleslalomu,« je še dejala ameriška zvezdnica.