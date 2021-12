Kline hitrost s treningov prenesel tudi na tekmo, zmagal Bennett

Bryce Bennett je zmagovalec smuka alpskih smučarjev v Val Gardeni. Američan je pri 29 letih vpisal svoje prve stopničke in krstno zmago v svetovnem pokalu. Slovenec Boštjan Kline je bil po smuku v Lake Louisu še drugič 11. Točke je osvojil tudi Martin Čater z 22. mestom. Na zmagovalnem odru sta Bennettu delala družbo Avstrijec Otmar Striedinger, njegov zaostanek je znašal 14 stotink sekunde, in Švicar Niels Hintermann (+0,32) na tretjem mestu. Hintermann ima tudi slovenski potni list, saj je njegova mama Sonja Hladnik Slovenka.

Bennett je že bil blizu stopničkam. Pred letošnjo preizkušnjo v italijanskih Dolomitih je bil trikrat četrti, nazadnje pred 12 meseci, ko je smuk na progi Saslong končal na četrtem mestu. V Val Gardeni je bil četrti tudi leta 2018, ko je bil istega leta četrti tudi v Bormiu. Prvi favorit Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je zmagal na superveleslalomu, je po napaki in odstopu ostal brez dvojčka zmag v Val Gardeni.

S številko 26 na štartu se je zelo dobro znašel Mariborčan Kline, ki je spodbudne vožnje kazal že na uradnih preizkusih proge. Ob prihodu v cilj je za Američanom zaostal 85 stotink sekunde za osmi čas. A to mesto ni obveljalo. V soboto najboljšega Slovenca so prehiteli še trije tekmovalci s številkami 34, 51 in 33, Italijan Mattia Casse (+ 0,61) ter Nemca Simon Jocher (+ 0,74) in Josef Ferstel (+ 0,75), sin slovitega smukača Seppa Ferstla. Kline je bil tako še drugič enajsti v tej sezoni, mesto pa si je razdelil z Nemcem Andreasom Sanderjem, ki je štartal kot tretji.

Čater ni ponovil petkovega podviga

Štartno številko 2 je nosil Martin Čater, ki je navdušil v petek z 12. mestom na superveleslalomu. Celjan ob prihodu v cilj ni prehitel Striedingerja, ki je kot prvi postavil letvico zelo visoko, zmago pa mu je vzel šele tekmovalec s številko 10 Bennett. Čater je bil z zaostankom 1,53 sekunde 22. Tretji Slovenec Miha Hrobat (+ 1,95) je vsaj točko na 34. mestu zgrešil za 18 stotink.

Švicar Marco Odermatt (453 točk), ki je tekmo izpustil, ostaja še naprej na mestu vodilnega, Avstrijec Matthias Mayer, tokrat je bil 16., na drugem mestu zaostaja 48 točk. Mayer (195 točk) vodi v smukaškem seštevku pred Švicarjem Beatom Feuzom (165), ki je smuk v Val Gardeni končal na petem mestu.

Karavana ostaja v Dolomitih. V nedeljo in v ponedeljek bosta v Alta Badii na sporedu dva veleslaloma s prvim slovenskim adutom Žanom Kranjcem na štartu. Kranjec je trenutno tretji veleslalomist sezone.